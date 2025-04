„Soll ich“ fragt musikalisch Nicole Freytag ihr Herz

Vorauskupplung vom nächsten Album

Auch 2025 gibt es wieder was von der sympathischen Brandenburgerin Nicole Freytag zu hören.

Mit „Soll ich“ fragt Nicole in einer Liebesentscheidung ihr Herz um Rat. Ein tolles Liebeslied.

Text und Melodie stammen aus der Feder und dem musikalischen Haus von Alex Rosenrot. Alex Rosenrot ist keine Unbekannte und war selbst als Schlagersängerin oder im Duo „Rosenrot“ erfolgreich.

Dieser Titel ist ein weiteres Werk, welches für ein neues Album geschrieben wurde. In der Zwischenzeit wird weiter an neuen Titeln gearbeitet. Die Schlagerfans können sich schon freuen.

Für ganz Ungeduldige gibt es dieses Lied nun im Radio zu hören.

Wer mehr von Nicole Freytag hören will, der sollte sich das letzte Album „Sensationell“ und andere Erfolgs-Alben der Sängerin zulegen.

Mit ihrer wunderbaren hellen Glockenstimme begeistert Nicole immer wieder Fans, Schlagerfreunde, Radioredakteure, Fernsehredakteure und andere Fachleute aus der Musikbranche. Ob Schlager, Musical, Klassik oder Operette – Nicole Freytag kann mit ihrer Stimme alles singen.

Wer Nicole Freytag gern live erleben möchte, der geht im Internet auf www.nicole-freytag.de oder schaut bei Facebook oder Instagram vorbei.

Nicole Freytag – Soll Ich 03:26 Minuten

ISRC-Code DEZ522100594

Label und Labelcode: Hitmix-Music, LC20178

Musik: Gerd Jakobs, Thorsten Willig, Alex Rosenrot

Text: Alex Rosenrot

Verlag: HITMIX Music Publishing – Claudia Schmitz, Coco Melody

VÖ-Datum: 17.04.2025

© 2025 HITMIX Music – Claudia Schmitz, DTVmusic Promotion

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Quelle: Büro Nicole Freytag

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 0172 3832237

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 0172 3832237

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

