Nachts um Halb 4 – Der Remix von Merkur

Der Remix zur Radioversion

Eine berauschende Rückkehr auf die Tanzflächen

Der Schlagersänger Merkur begeisterte seine Fans mit der Veröffentlichung seiner neuen Single „Nachts um halb 4“ am 14. Februar 2025. Bereits ein Hit in den Radiowellen und Hitparaden, hat der beliebte Track mit seinen gefühlvollen Texten und der fesselnden Melodie die Herzen seiner Zuhörer im Sturm erobert.

Mit Texten von Andreas Franz Hammerschmidt und Ingo Ullrich, sowie der musikalischen Komposition von : Andreas Franz Hammerschmidt und Stefan Krug, erzählt „Nachts um halb 4“ die tiefgehende Sehnsucht eines Verliebten in der stillen Dunkelheit der Nacht. Die emotionale Tiefe des Songs, kombiniert mit seiner melodischen Eingängigkeit, lässt keinen Zweifel daran, dass Merkur hiermit einen Schlager voller Poesie und Leidenschaft geschaffen hat.

Doch das ist noch nicht alles! Der brandneue Remix von „Nachts um halb 4“ wird zweifellos die Tanzflächen zum Beben bringen. Mit einem energetischen Beat und einer ansteckenden Melodie wird dieser Remix die Herzen und Füße eines jeden Hörers bewegen. Die pulsierenden Rhythmen und die mitreißende Atmosphäre des Remixes fangen perfekt die im Original beschriebenen Emotionen ein und lassen den Hörer die emotionale Reise durch die Nacht hautnah miterleben.

Ob in romantischer Zweisamkeit oder auf der Tanzfläche – “ Nachts um halb 4, 3:30 Uhr Remix “ zieht alle in seinen Bann! Begeben Sie sich auf eine musikalische Reise und erleben Sie das Lied, das bereits jetzt in den Top Ten der Hitparaden für Furore sorgt. Hören Sie rein und lassen Sie sich vom unvergleichlichen Sound mitreißen!

Für weitere Informationen oder Interviews mit Merkur wenden Sie sich bitte an unser Presseteam unter info@merkur.music oder www.merkur.music

Erleben Sie den Zauber von “ Nachts um halb 4, 3:30 Uhr Remix “ – jetzt erhältlich auf allen bekannten Musikplattformen!

Musik: Andreas Franz Hammerschmidt, Stefan Krug

Text: Andreas Franz Hammerschmidt, Ingo Ullrich

Audioproduktion: Stefan Krug – JUNIVISION für JUNIRECORDS

Label: JUNIRECORDS

Verlag: Juni Musikverlag / Edition EMMAAS

Produziert von: Stefan Krug, Andreas Hammerschmidt

Remix: DJ Domic

Quelle: Büro Merkur

