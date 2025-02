Merkur präsentiert seine neue Single „Nachts um halb 4“

Der Planet tanzt weiter

Ein mitreißender Discofox-Song für die Tanzfläche!

Der talentierte Schlagersänger Merkur ist stolz darauf, die Veröffentlichung seiner spritzigen neuen Single „Nachts um halb 4“ am 14. Februar 2025 anzukündigen. Dieser energetische Discofox bringt die Zuhörer zum Tanzen und entführt sie in die lebendige Welt der Sehnsucht und der Freude. Mit einem eingängigen Refrain und mitreißenden Melodien lädt der Song ein, die Nacht mit unvergesslichen Momenten und leidenschaftlichem Tanz zu bereichern.

In „Nachts um halb 4“ beschreibt Merkur die traumhaften Szenen einer Nacht, in der er in seinen Träumen die Nähe zu einem geliebten Menschen erlebt, ohne diesen jemals vermissen zu müssen. Die Texte schildern lebendige Szenen von Glückseligkeit und Geborgenheit, die nur im Schlaf existieren. Während die Melodie und der Rhythmus den Hörer in die Traumwelt entführen, erzählt Merkur von der intensiven Verbundenheit und den magischen Momenten, die nur in der Fantasie stattfinden können.

Der Höhepunkt des Songs ist das Erwachen, in dem Merkur realisiert, dass all das Glück und die Liebe nur ein Traum waren. Dieses Gefühl der bittersüßen Enttäuschung verleiht dem Lied eine besondere Tiefe, während der Hörer in die eingängige Musik einzutauchen und das Tanzbein zu schwingen eingeladen wird.

Merkur zeigt einmal mehr, dass er es versteht, Emotionen in mitreißende Musik zu verwandeln, die zum Feiern und Tanzen animiert. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Leidenschaft für den Discofox bringt er die Herzen zum Schwingen und begeistert sein Publikum.

„Nachts um halb 4“ ist nicht nur ein Lied, sondern ein Aufruf, gemeinsam zu feiern und das Leben zu genießen – auch wenn es manchmal nur ein Traum ist.

Sei bereit für ein musikalisches Abenteuer, das dich zum Tanzen einlädt und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert! Merkur freut sich darauf, diese energetische Reise gemeinsam mit seinen treuen Fans zu teilen und die Discoflächen zu erobern.

Für weitere Informationen, Interviewanfragen oder Bildmaterial kontaktieren Sie bitte info@merkur.life. www.merkur.life

VÖ-Datum: 14.02.2025

ISRC: DEKQ72500001

EAN: 4260139222568

Label: Junirecords, LC 15807

Musik: Andreas Franz Hammerschmidt, Stefan Krug

Text: Andreas Franz Hammerschmidt, Ingo Ullrich

Audioproduktion: Stefan Krug – JUNIVISION für JUNIRECORDS

Verlag: Juni Musikverlag / Edition EMMAAS

Quelle: Büro Merkur

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

