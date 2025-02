Kessie mit ihrer neuen Single : Im Herzen drin

Bester Discofox zum Abtanzen

Ein Schlager der einen motivierenden Text und Rhythmus hat.

Ein Song über die Liebe wenn man glücklich ist und seinen Partner danke sagen möchte.

Nach 4 Alben und vielen erfolgreichen Singles, kommt aus Kessies Feder ein neuer Song auf euch zu.

So wie sie auch für andere Künstler Backing Vocals einsingt und Musik schreibt.

Die Gebürtige Sulingerin ist in der Schlagerwelt keine unbekannte.

Sie ist immer wieder in den verschiedensten Charts vertreten.

Von Mallorca bis Holland, NRW und Niedersachsen stand sie auf Bühnen.

Kessie erfindet sich immer wieder neu für ihre treuen Fans, die es ihr seit

Jahren danken.

Kessie das bedeutet Schlager mit Herz und Gefühl.

Kessie – Im Herzen drin

Label und Vertrieb: MusicHub

VÖ-Datum: 08.02.2025.

ISRC: DEYX82240516

EAN: 4064946489455

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Internet bei ihr in den sozialen Medien

