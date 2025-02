Und ab dafür! – der neue Partyknaller von ROXY

Ein weiterer toller, tanzbarer Song

Der Après-Ski-Disco-Hütten-Party-Schlager!

Mit seiner neuen Single ‚Uund Ab Dafür!‘ greift Roxy einen alten Song der Traumprinzen auf.

Mit einprägender Melodie interpretiert und performt Roxy diesen Party-Schlager völlig neu und lädt wie gewohnt zum mitsingen und mitanzen ein.

Ganz im Roxy-Style. Die Party-Hymne ist ab sofort überall erhältlich!

ROXY – Und ab dafür!

Label: laccordia (LC 77487)

EAN/UPC: 4251440500193

Article No. 425144050019

Catalog: 50019

ISRC: DEWC42500001

VÖ-Datum/ Release: 2025-01-31/ 31.01.2025

Produktion: 2025 laccordia / Parker Avenue Entertainment UG (haftungsbeschränkt)

Verlag: 2025 Edition Earnapping / Rudi Schedler Musikverlag

ISRC-Nr.: DEWC42400001

Länge: 3:39 Minuten

Texter/Lyriker: Dray Parker, Money Ing, Daniel Hogan

Komponist / Composer: Dray Parker, Money Ing, Daniel Hogan, Hermann Niesig

Producer: Dray Parker

Keyboards: Dray Parker

Programming: Dray Parker

Recording&Mix:Dray Parker – got2beat-Studio – 52249 Eschweiler

Mastering: Bizzy Mo – Bizzy Studios – 50827 Köln

Presse-Kontakt und Quelle: PARKER AVENUE

Entertainment UG

André von Högen

info@parkeravenue.de

+49 152 569 440 13

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Zeit könnte jetzt reif sein für Rohstoffaktien ABW Automatendreherei: Präzisionsdrehteile für vielfältige Branchen