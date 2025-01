Star Promotion: Neuer Newsletter für Schlager- und Volksmusik-Künstler gestartet

Der erste Newsletter

Bernburg, Dezember 2024 – Schlager- und Volksmusik-Künstler aufgepasst! Star Promotion, eines der führenden Unternehmen für hochwertige Musikvideoproduktionen, bietet ab sofort einen exklusiven Newsletter an, der speziell auf die Bedürfnisse von Künstlern in der Branche zugeschnitten ist.

Der Star Promotion Newsletter richtet sich an Künstler, die ihre Karriere vorantreiben möchten und dabei aktuelle Tipps, exklusive Angebote und praxisnahes Wissen benötigen. Mit Themen rund um Musikvideoproduktion, Social Media Strategien und individuelle Erfolgswege ist der Newsletter eine unverzichtbare Ressource für alle, die in der Branche erfolgreich sein wollen.

Was bietet der Star Promotion Newsletter?

Im Star Promotion Newsletter erwarten Künstler regelmäßig:

o Exklusive Einblicke in die Musikvideoproduktion: Wie man Musikvideos gestaltet, die Fans begeistern und Aufmerksamkeit generieren.

o Strategische Social Media Tipps: Wie Du Deine Musik erfolgreich in den sozialen Medien präsentierst und maximale Reichweite erzielst.

o Sonderdeals und Angebote: Exklusive Musikvideo-Drehs an außergewöhnlichen Locations wie Portugal oder Los Angeles – inklusive Komplettpakete mit Flügen, Übernachtungen, Maske und Models.

o Insiderwissen zur Karriereplanung: Vermeide typische Fehler und erfahre, wie Du Deine Prioritäten richtig setzt, um nachhaltig erfolgreich zu sein.

o Beispiele und Erfolgsstories: Lass Dich inspirieren von Künstlern, die durch unsere Produktionen und Strategien ihren Erfolg neu definiert haben.

Für wen ist der Newsletter gedacht?

Der Star Promotion Newsletter richtet sich ausschließlich an Schlager- und Volksmusik-Künstler. Egal ob Newcomer oder etablierter Künstler – hier findest Du wertvolles Wissen und spannende Möglichkeiten, um Deine Karriere auf das nächste Level zu heben.

Denny Schönemann: Erfahrung aus erster Hand

Star Promotion wird von Denny Schönemann geleitet, der mit seiner Expertise seit Jahren die Schlager- und Volksmusikbranche prägt. Als erfahrene Führungspersönlichkeit hat er bereits mit zahlreichen Prominenten gearbeitet, darunter:

o Stefanie Hertel

o Jonny Hill

o Markus Wolfahrt

o Tom Astor

o und viele weitere Stars.

Dank dieser Erfahrung kennt Denny Schönemann die Bedürfnisse und Herausforderungen von Künstlern genau und bringt dieses Wissen in jede Produktion und Beratung ein.

Warum sollte jeder Künstler dabei sein?

„Musikvideos sind das Herzstück jeder erfolgreichen Künstlerkampagne. Doch es reicht nicht, ein gutes Video zu drehen – es muss auch gesehen werden. Mit unserem Newsletter bieten wir Künstlern wertvolle Einblicke, wie sie ihre Musikvideos optimal einsetzen und ihre Karriere selbstbewusst voranbringen,“ sagt Denny Schönemann, Gründer von Star Promotion.

So kannst Du Dich anmelden

Die Anmeldung zum Star Promotion Newsletter ist einfach und kostenlos. Künstler können sich über folgenden Link anmelden:

https://starpromotion.net/sign-up/

Melde Dich jetzt an und sichere Dir Zugang zu exklusivem Insiderwissen und Angeboten, die Dich und Deine Karriere voranbringen!

Über Star Promotion

Star Promotion ist spezialisiert auf professionelle Musikvideoproduktionen und visuelles Storytelling für Schlager- und Volksmusik-Künstler. Mit modernsten Produktionsstandards, kreativen Konzepten und einem breiten Netzwerk unterstützt Star Promotion Künstler dabei, ihre Musik perfekt in Szene zu setzen.

Kontakt:

Denny Schönemann

Star Promotion

E-Mail: info@starpromotion.net

Website: https://www.starpromotion.net

—

Star Promotion

c/o Denny Schönemann

Postfach 15

06420 Könnern

Tel.: 034691 52797

Funk: +49 1517 2110861

Facebook: Star Promotion Studios

TV Sendung Lieblingsschlager produziert von:

Star Promotion Studios

Quelle: büro Starpromotion

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

