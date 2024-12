Scheissegal – der etwas andere Song von Stefan Carabao

Ein echter Mut-mach-Song

Nach einer etwas längeren musikalischen Pause erscheint endlich wieder eine neue Single von Stefan Carabao: „Scheissegal“, so der Titel. Der Text stammt erneut aus der Feder des Sängers selbst und die Musik komponierte, wie gewohnt, sein Produzent Gottfried Koch.

Dem Künstler ist es erneut gelungen, einen echten „Mutmach-Song“ zu schreiben.

„Scheissegal soll ein Synonym für ein bisschen mehr Gelassenheit in gewissen

Problemsituationen darstellen.“, erklärt Stefan Carabao. „Man kann das Schicksal nicht wirklich beeinflussen. Wir nehmen uns aber zu oft sehr viel zu Herzen und stehen damit unserem eigenen Glück im Weg!“, sagt der Künstler und nimmt sich davon keinesfalls aus.

Stefan Carabao wuchs auf der Insel Fehmarn auf und blickt auf über 44 Jahre

Musikerfahrung zurück. Mit 19 Jahren war er bereit Discjockey in einer damaligen großen Diskothek auf der Ferieninsel Fehmarn. Es folgten 34 Jahre „Rollende Diskothek“, in der der Künstler als DJ und Entertainer bei vielen Veranstaltungen für Stimmung sorgte. Seit 2002

war er zudem Frontsänger in einigen Rockbands in Thailand, mit denen er über 15 Jahre auf der Bühne stand und internationalen Rock präsentierte. Seit 2020 produziert der Sänger in Zusammenarbeit mit Gottfried Koch in dessen Studio in Hamburg.

„Nach mittlerweile zwei Alben und einer weiteren Single freue ich mich sehr, meinen 24. Song zu veröffentlichen!“, betont Stefan Carabao.

„Scheissegal“ stellt für ihn eine neue musikalische Herausforderung

dar und der Künstler zeigt mit seiner unverwechselbaren Stimme, dass er dieser auch gewachsen ist.

Mehr über Stefan Carabao unter www.stefancarabao.dewww.stefancarabao.de, bei Instagram, Facebook, YouTube

unter Stefan Carabao und der Facebook-Gruppe „Stefan Carabao Fans und Freunde“

STEFAN CARABAO – SCHEISSEGAL! 3:19 Minuten

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DE1062470070

EAN: 4067248975251

Interpret: Stefan Carabao, Musik: Gottfried Koch, Text: Stefan Carabao

Foto: LisaPics, Producer: Gottfried Koch Verlag: CARMINA PUBLISHING

Copyright: © 2024 CARMINA RECORDS

CARMINA RECORDS a Division of A-STREET MEDIA

Gottfried Koch, Op’n Hesel 13. D-22397 Hamburg

040 65056424

carmina-records.com

a-street-media@t-online.dea-street-media@t-online.de www.a-street-media.com

VÖ-Datum: 13.12.2024

Quelle: Büro Stefan Carabao

