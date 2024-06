Agatha Singer präsentiert ihre neue Single „König & Königin“

Das neue Liebeslied der süddeutschen Sängerin

Klanglich und inhaltlich verwandt mit den erfolgreichen Vorgänger-Singles präsentiert uns Agatha Singer ihre neue Single „König & Königin“. Für den Song griff Agatha selbst zur Feder und kreierte die gefühlvolle Melodie dazu.

Die Sängerin mit der samtweichen Stimme beeindruckt erneut mit ihrem neuesten Release und lässt uns Glücksgefühle im Herzen und Schmetterlinge im Bauch spüren. Dafür ist ja bekanntlich „Amor“ der Liebesgott verantwortlich. Er spannt seinen Bogen aus und sein Pfeil trifft mitten ins Herz zweier Menschen.

Nicht nur die Melodie lädt zum Träumen ein, auch Gänsehaut pur ist beim Hören angesagt, weil allerlei raffinierte Wortspiele den Song schmücken. Die neue Scheibe ist im topmodernen Stil arrangiert und sorgt wieder für tanzfreudige Stimmung.

„König & Königin“ überzeugt mit Ohrwurmpotenzial und ist ein Fox-Schlager mit kraftvollen Zeilen und einem schnell eingängigen Refrain, welchen man schon beim ersten Hören sofort mitsingen kann. Agatha hat einen Song geschaffen, der wirklich Note für Note ein Genuss ist, wo sie das perfekte Zusammenspiel von Melodie und ihrer außergewöhnlichen Stimme demonstriert.

Zeitgleich erscheinen das offizielle Musikvideo sowie ein Remix von Dave Meiler. Die Radio- und die Fox-Version sind in allen gängigen Download- und Streamingportalen verfügbar.

Unterstützung zur Umsetzung des Songs fand Agatha im Tonstudio bei ihrem neuen Produzenten Georg Wörle (Wörle-Musicland). Agatha freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Georg Wörle und wird mit ihm in Zukunft weitere Songs entstehen lassen.

Komposition / Text: Agathe Singer

www.agatha-singer.de / E-Mail: agathe@gmx.de / facebook.com/Singer.Agatha

Produzenten: Georg und Walter Wörle

Musiklabel: Wörle-Musicland

Labelcode: LC15667

Radio-Edit: ISRC DEFF72400199

Dave-Meiler-Remix: ISRC DEFF72400200

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Web bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: Büro Agatha Singer

