Juni bis September – der neue Sommerschlager von Tila Brea

Das Comeback nach der Auszeit

Tila Brea ist nach Kreativpause wieder zurück!

Die leidenschaftliche Sängerin & Sprecherin ist seit Jahren die Stimme unzähliger Marken und Companies, singt bekannte Jingles, ist Station-Voice vieler Radio-Stationen und arbeitete die letzten Jahre vor allem an Produktionen für und mit anderen Künstlern.

Nun ist die Zeit reif, wieder selbst nach vorn zu treten.

Mit ihren erfolgreichen Singles, dem letzten Album „Es ist so einfach“ und der Clubtour setzte sie ebenso ein Ausrufezeichen!

Jedoch nichts liebt die Powerfrau mehr als die Livebühne!

Diese betritt sie nun unter anderem mit ihrem neuen Hit!

Von Juni bis September und gern auch länger genießen wir den neuen, frischen Popsong, der geschmeidige Beats ins Ohr bringt und von Liebe, Lieblingsorten und Tilas Leidenschaft für den Süden erzählt.

Tila Brea – Juni bis September (-Short Radio-Mix) 02:59 Min.

ISRC_ DE-F28-24-390-01

Music and Lyrics by Uwe Nickolaus

Publishing by Hebewerk Musikverlag, JAY KAY Music

Produced by Uwe Nickolaus/Musikhebewerk

Cover photo & artwork by J. Nickolaus

Cover manufacturing by Yvonne Kerber www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr: 14390

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

Label: XENIA Records LC-00902

Quelle: Jaykay music

