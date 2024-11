Herzintensiv – die 2 Remixe von Merkur

Ein Lied und drei Versionen

MERKUR geht mit „HERZINTENSIV „Herz Beat intensiv Remix“ in die 2. Runde!

Nach dem überwältigenden Erfolg von „Herzintensiv“, bietet dieser Remix eine pulsierende Neuinterpretation, die Fans zum Tanzen und Mitfeiern einlädt. In Zusammenarbeit mit talentierten Produzenten hat Merkur es geschafft, den emotionalen Kern des Originals mitreißenden Beats und modernen Klängen zu verbinden, die auch die jüngere Generation ansprechen.

Der beliebte Schlagersänger Merkur steht erneut im Rampenlicht und präsentiert mit großem Elan den Remix seiner emotionalen Hit-Single „Herzintensiv“.

Dieser aufregende Remix wird frischen Wind in die Schlagerwelt bringen.

Merkur lädt ALLE herzlich ein, diesen besonderen Remix gemeinsam mit ihm zu feiern. Es ist die perfekte Gelegenheit, um die Liebe und Freude zur Musik zu erleben und in den „Herz Beat“ einzutauchen. Der Remix wird nicht nur die Herzen der Schlagerfans höherschlagen lassen, sondern auch neue Horizonte für Merkur eröffnen, um sich weiter in der Schlagerwelt zu etablieren.

Musik: Andreas Franz Hammerschmidt, Stefan Krug,

Text: Andreas Franz Hammerschmidt, Ingo Ullrich

Audioproduktion: Stefan Krug – JUNIVISION für JUNIRECORDS

Label: JUNIRECORDs, LC 15807

Verlag: Juni Musikverlag / Edition EMMAAS

Produziert von: Stefan Krug, Andreas Franz Hammerschmidt

HERZINTENSIV „Herzbeat intensiv Remix“ Mix und Mastering von Dominic Vogt

Quelle: Büro Merkur

