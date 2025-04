Kupfer – was sonst

Seit Anfang 2025 ist der Preis für das rötliche Metall deutlich angestiegen.

Langfristig wird auf dem Kupfermarkt ein Angebotsdefizit prognostiziert. Das rötliche Metall wird in erneuerbaren Energien und in Verkehrssystemen verbaut. Es ist ein bedeutender Bestandteil der Energiewende und auch für die digitale Infrastruktur (Stromnetze) wird es gebraucht. Oft sorgen Produktionsunterbrechungen für ein geringeres Kupferangebot. So ist zum Beispiel in Panama der Kupferbergbaubetrieb Cobre Panama wegen Streitigkeiten mit der Regierung und Bergbaugegnern seit November 2023 geschlossen. Diese Mine hätte geschätzte 1,75 Prozent der globalen Produktion im Jahr 2024 liefern können und gehörte damit zu den wichtigsten weltweit. Der oberste Gerichtshof hatte die Konzession für die Mine für verfassungswidrig erklärt.

Laut Prognosen wird sich die jährliche Kupfernachfrage bis zum Jahr 2035 verdoppeln und rund 50 Millionen Tonnen ausmachen. Kupfer könnte also jahrzehntelang knapp bleiben. Daher steigt der Preis und Produzenten werden als Übernahmekandidaten interessant. Neue Vorkommen werden kaum entdeckt und oft liegt das gefragte Metall tief in der Erde. Dass es zu einem Kupferdefizit kommen könnte, zeigt sich darin, dass die Kupfergehalte in den vergangenen Jahren um etwa 24 Prozent gesunken sind. So liegen die aktuellen Kupfergehalte meist im Durchschnitt nur bei 0,5 Prozent. Die Kosten und der Zeitaufwand für neue Projekte steigen und die Umweltgenehmigungen werden immer strenger. Kupferproduzenten streben nach höheren Produktionszahlen. So haben Anglo American PLC und Codelco sich zusammengeschlossen, um die Produktion ihrer benachbarten Kupferminen in Chile zu steigern. Die Zusammenarbeit soll über 21 Jahre gehen, wobei beide Partner ihre Konzessionen weiter getrennt voneinander betreiben. Das meiste Kupfer kommt übrigens aus Chile.

Aber auch in Arizona gibt es Kupfer, und zwar in den Projekten von Arizona Sonoran Copper – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -. Das Cactus-Projekt kommt gut voran und die Ziele des Unternehmens für 2025 sind vollständig finanziert.

In Saskatchewan, Kanada besitzt Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ – zwei sehr aussichtsreiche Projekte. Sie enthalten Kupfer, Zink, Gold und Silber.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -) und der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Homerun Resources Inc. ernennt DGWA zum Berater für die europäischen Finanzmärkte Nachts um Halb 4 – Der Remix von Merkur