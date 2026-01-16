-
Auf der Suche nach Freiheit – der neue Countryschlager von Manni Britz
Countryschlager auf gut Deutsch
Um genau zu sein, hat es zwei Jahre gedauert, bis der 14. Country-Titel von Manni Britz jetzt erstmals in deutscher Sprache daher kommt.
Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen seines Debüt-Albums „Country Inside“ und zwei weiteren schönen Erfolgstiteln, jeweils in einer englischsprachigen Version, durch das bekannte Kölner Label FIESTA RECORDS, folgt Manni Britz jetzt der Empfehlung des Labels, mal einen deutschen Song zu produzieren.
Mit „Auf der Suche nach Freiheit“ ist ihm auf Anhieb ein erster Meilenstein in seiner Muttersprache gelungen, der sehr vielversprechend ist. Angelehnt an Schlager, jedoch mit unverzichtbaren Country-Elementen – wie z.B. einer sehr markanten Steel-Guitar – geht dieser Song direkt ins Herz und in die Beine. Ein toll-gemachter Ohrwurm also, der absolut Lust auf mehr davon macht. So wird die Resonanz auf dieses Lied zeigen, ob es Manni Britz zukünftig öfter mit deutschen Titeln geben wird. Wir dürfen also gespannt sein, wie es musikalisch weitergeht.
Titel: Auf der Suche nach Freiheit
Interpret: Manni Britz
Texter: Manfred Karl Becker
Komponist: Manfred Karl Becker (75%), Klaus Löhmer (25%)
ISCW Nr: T-335.498.554-5
Label: Fiesta Records, LC 02000
Verlag: Beverly Music Publishing
VÖ-Datum: 16.01.2026
Auf der Suche nach Freiheit – der neue Countryschlager von Manni Britz
