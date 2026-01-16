Auf der Suche nach Freiheit – der neue Countryschlager von Manni Britz

Countryschlager auf gut Deutsch

Um genau zu sein, hat es zwei Jahre gedauert, bis der 14. Country-Titel von Manni Britz jetzt erstmals in deutscher Sprache daher kommt.

Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen seines Debüt-Albums „Country Inside“ und zwei weiteren schönen Erfolgstiteln, jeweils in einer englischsprachigen Version, durch das bekannte Kölner Label FIESTA RECORDS, folgt Manni Britz jetzt der Empfehlung des Labels, mal einen deutschen Song zu produzieren.

Mit „Auf der Suche nach Freiheit“ ist ihm auf Anhieb ein erster Meilenstein in seiner Muttersprache gelungen, der sehr vielversprechend ist. Angelehnt an Schlager, jedoch mit unverzichtbaren Country-Elementen – wie z.B. einer sehr markanten Steel-Guitar – geht dieser Song direkt ins Herz und in die Beine. Ein toll-gemachter Ohrwurm also, der absolut Lust auf mehr davon macht. So wird die Resonanz auf dieses Lied zeigen, ob es Manni Britz zukünftig öfter mit deutschen Titeln geben wird. Wir dürfen also gespannt sein, wie es musikalisch weitergeht.

Titel: Auf der Suche nach Freiheit

Interpret: Manni Britz

Texter: Manfred Karl Becker

Komponist: Manfred Karl Becker (75%), Klaus Löhmer (25%)

ISCW Nr: T-335.498.554-5

Label: Fiesta Records, LC 02000

Verlag: Beverly Music Publishing

VÖ-Datum: 16.01.2026

Quelle: Büro Manni Britz

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lerochem erweitert Produktportfolio und stärkt Präsenz im europäischen Chemikalien Markt Vorteile einer niederländischen Holding gegenüber einer deutschen Holdingstruktur