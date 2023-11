Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor – Freiheit ist der Atem der Welt

Ein sensationelles musikalisches Projekt

Wenn Schlager-Legende „Titan“ Peter Orloff und Dieter Dierks, laut U.S Magazin RollingStone „bester Heavy Metal-Produzent Deutschlands“, (u.a. Scorpions, Michael Jackson und Tina Turner) gemeinsam ein Projekt verwirklichen, ist das schon etwas ganz Besonderes.

Und das Ergebnis ist tatsächlich auch ein Ereignis. Peter Orloff erfüllt im Rahmen des von Dieter Dierks ins Leben gerufenen viel beachteten Projekts „Music against war“ mit seinen Schwarzmeer Kosaken in deutscher und russischer Sprache stimmgewaltig, kraftvoll und hoch emotional den Song „Freiheit ist der Atem der Welt“ mit Leben, der mit dem von ihm geschaffenen Text ein flammender Appell für zwei unserer höchsten Rechtsgüter, Freiheit und Frieden, ist.

Das parallel dazu, teilweise live, erstellte Video unterstreicht eindringlich die Bedeutung und Ernsthaftigkeit, mit der alle Beteiligten sich bei diesem so wichtigen Thema voll einbringen. Das Besondere an dieser Produktion ist auch, dass hierbei russische, ukrainische und weißrussische Künstler in herzlichem Einvernehmen musizieren und eindrucksvoll dokumentieren, dass die Politik von der Musik noch vieles lernen kann.

Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor – Freiheit ist der Atem der Welt

Musik: Dieter Dierks, Annabella Luciana Leone, Luigi Partuno, Julien Freundt

Deutscher Text : Peter Orloff

Russischer Text: Olga Shuvalova

Verlag: Breeze Music GmbH

Produziert 2023 von Dieter Dieks für Breeze Music GmbH

Label:

Single-VÖ-online: 17.11.2023

Quelle: Büro Peter Orloff

