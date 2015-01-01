  • Ich will – die neue Ballade von Ulli Schwinge

    Der Barde aus Halle hat ein neues Lied

    BildEs ist immer wieder was ganz Besonderes, einen neuen Song von Ulli Schwinge zu bekommen, denn seine Songs sind einfach jedes Mal ein kleines Musik-Juwel. Beginnend mit der eingängigen Melodieführung, ein durchsichtiges Arrangement, wo wirklich jedes Instrument und jede Stimme einen klarklingenden Raum hat und dann natürlich diese emotionalen Texte…, so auch jetzt bei…

    „ICH WILL“ ist pure Lyrik und das dürfte auch keinen verwundern, denn die begnadete Schriftstellerin/Song-Texterin und Heinrich-Heine-Preisträgerin Gisela Steineckert hat diese tollen Worte erst kürzlich zur Komposition von Ulli Schwinge, dem Songpoeten, geschrieben.
    Natürlich ist der bodenständige Hallenser auch bei dieser Single-CD seinem „Schwinge-Team“ treu geblieben. Produzent Uwe Nickolaus hat mit Co.-Produzent und Verleger Jürgen Rufus Kerber sehr einfühlsam diese wohl gewählten Worte mit im Detail liebevollen musikalischen Raffinessen versehen.

    „ICH WILL“ ist vielleicht der idealste Antragssong für zwei sich ewig bindende Menschen. Beginnend mit der Angst des Herzensverlust und dem sich dann Stück für Stück verschmelzenden ewigen WIR, dem Happy End zwei sich Liebenden. Ja, die Welt hält dann auch mal still und schickt das Lied
    „ICH WILL“ von Ulli Schwinge. Also Mut zum „ICH WILL“…, denn die Liebe kennt definitiv keine Grenzen und Vorbehalte, ob in Liedern, Filmen oder im ganz realen Leben.

    Schön, dass Ulli Schwinge seinem Stil und dem textlichen Tiefgang treu bleibt und uns auch jetzt mit „ICH WILL“ wieder ein Stück Musik zum Wohlfühlen, Hören, Kuscheln, Tanzen, Relaxen schenkt. Musik eben für „Erwachsene“, Musik mit Anspruch…

    Ulli Schwinge – Ich will
    Label/LC: XENIA Records / LC-00902
    Quelle: Xenia Records/ Jürgen Kerber

