SAGA Metals startet in seinem Projekt Radar für kritische Mineralien in Labrador mit dem MRE-Bohrprogramm 2026

VANCOUVER, B.C. – 29. Januar 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Mineralien konzentriert, kündigt den Beginn der Phase 2026 seines Bohrprogramms zur Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung (MRE) in der Zone Trapper an, die zum unternehmenseigenen Titan-Vanadium-Eisen-Projekt Radar in der kanadischen Provinz Labrador gehört. Nachdem sich das Fachteam von Saga und die Mannschaft von Gladiator Drilling wieder erfolgreich am Projektstandort in der Nähe der Kleinstadt Cartwright eingefunden haben, wurden auch die Bohrarbeiten wieder aufgenommen.

Die nächste Bohrphase wird sich auf die Erweiterung und Bestätigung der ausgedehnten Oxiderzzonen, die bei früheren Bohrungen ermittelt wurden, konzentrieren. Die erste Bohrung, R-0016, wird in Abschnitt S8 abgeteuft. Nach Abschluss der Bohrungen wird die Bohranlage in den Abschnitt S4 (den südlichsten Abschnitt) verlegt und systematisch entlang des östlichen Ausläufers der Anomalie Trapper South nach Norden vorgerückt. Die ersten 10 der 30 Bohrlöcher, die bei Trapper South geplant sind, werden wie folgt ausgeführt:

– R-0016 bis R-0020: Hier wird die östliche Anomalie erkundet; die Ergebnisse dürften mit jenen aus R-0012 und R-0013 korrelieren bzw. werden ergänzende Daten dazu erwartet.

– R-0021 bis R-0025: Hier findet eine Verlagerung in den südlichen Anteil der westlichen Anomalie (ab Abschnitt S4) statt; von hier aus geht es dann nordwärts entlang des Westschenkels.

Diese Bohrungen werden voraussichtlich in einem Zeitraum von ca. fünf Wochen absolviert. Danach wird mit den Bohrungen im zentralen Abschnitt von Trapper South begonnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82771/SagaMetals_290126_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Querschnitt von Abschnitt S8 in Blickrichtung Nordwest mit Darstellung der aktuellen Bohrung R-0016 und dem nächsten geplanten Bohrloch entlang des Abschnitts.

Alle Bohrlöcher haben einen Neigungswinkel von -45° und einen Azimut von 38° N-NO; sie sind auf eine vielversprechende Zone mit rhythmischer Bänderung (Oxiderzschichtung) gerichtet, die auf eine Mächtigkeit zwischen 125 und 200 Metern geschätzt wird. Diese Phase baut auf den Bohrabschnitten aus dem vierten Quartal 2025 auf, in denen eine konsistente hochgradige Titan-Vanadium-Eisen-Mineralisierung einschließlich hoher Oxiderzkonzentrationen in mehreren Zonen nachgewiesen wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82771/SagaMetals_290126_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Karte zur Zone Trapper mit Abgrenzung des Standorts der Erstbohrungen 2026 und Rest des 2026 abzuschließenden MRE-Bohrprogramms, aktualisiert mit dem Querschnitt S8, der die magnetische Gesamtintensität aus der bodengestützten Magnetfeldmessung 2025 in der Zone Trapper zeigt. Die Bohrungen werden bei Trapper South beginnen und danach in Richtung Trapper North verlagert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82771/SagaMetals_290126_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3: Bohrkern aus Loch R-0016; der aufrecht stehende Magnetstift verdeutlicht den starken Magnetismus des oxiderzreichen Bohrkerns.

Die Wiederaufnahme der Bohrungen ist ein entscheidender Entwicklungsschritt in unserem Programm zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung für Trapper, so Michael Garagan, CGO und ein Direktor von Saga Metals. Die Technikteams sind vergangene Woche zum Standort zurückgekehrt und haben mit Hochdruck daran gearbeitet, alle Proben einer vollständigen Kernanalyse zu unterziehen, Anomalien mit der gesichteten Lithologie und den entsprechenden Strukturen zu korrelieren und Bohrpfade und Bohrplattformen vorzubereiten. Gladiator Drilling ist kurz darauf vor Ort eingetroffen und konnte rasch alles für die Arbeiten an der östlichen Anomalie bei Trapper South vorbereiten, wo die Bohrungen mittlerweile begonnen haben. Da bereits eine starke Kontinuität zu beobachten war, gehen wir bei den Bohrungen im Hinblick auf eine erste Mineralressource methodisch vor und wollen das Potenzial des Projekts Radar im Distriktmaßstab erschließen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82771/SagaMetals_290126_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Die Bohrhütte und der 25 Tonnen schwere Bagger von Gladiator Drilling am Querschnitt S8; die Bohrung von Loch R-0016 bei Trapper South hat begonnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82771/SagaMetals_290126_DEPRCOM.005.jpeg

Abbildung 5: Innenansicht der Bohrhütte von Gladiator Drilling am Querschnitt S8, wo mit der Bohrung von Loch R-0016 bei Trapper South begonnen wurde.

Wichtigste Fakten zum Projekt:

– Im Rahmen der bisherigen Bohrungen in zwei Primärzonen konnte in 15 von 15 Bohrlöchern eine Mineralisierung bestätigt werden.

– Die bisherigen Analyseergebnisse umfassen zahlreiche oxidreiche Abschnitte, darunter:

o R-0010: 135,50 m mit 50,03 % FeO, 7,87 % TiO und 0,352 % VO.

o R-0011: 95,15 m mit 39,49 % FeO, 6,49 % TiO und 0,220 % VO.

o R-0009: 87,20 m mit 50,67 % FeO, 10,15 % TiO und 0,339 % VO

o R-0008: 67,60 m mit 46,15 % FeO, 9,21 % TiO und 0,311 % VO

o R-0007: 57,70 m mit 27,09 % FeO, 5,31 % TiO und 0,365 % VO

– Infrastruktur einschließlich Zufahrtsstraße, Tiefseehafen, nahegelegene Stromversorgung aus Wasserkraft und Landebahn.

– Der über 16 km lange Entwicklungszug mit Oxiderzschichtung, der sich von der Zone Hawkeye bis zur Zone Trapper erstreckt, wurde bestätigt.

– Herausragende Erzgehalte und Mächtigkeiten mit halbmassivem bis massivem Oxiderz, das laut Angaben bis zu 55 % Fe, 13,3 % TiO2 und 0,66 % V2O5 enthält.

– Die petrographische Analyse bestätigt eine Titan-Magnetit-Mineralisierung, die sich für eine vereinfachte metallurgische Verarbeitung sehr gut eignet.

Über das kritische Mineralvorkommen Radar in Labrador

Das Konzessionsgebiet Radar erstreckt sich über 24.175 Hektar und beherbergt den gesamten Dykes River Intrusive Complex (~160 km²), womit es unter den Explorationsunternehmen in Westkanada eine einzigartige Position einnimmt. Geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen und Schürfgrabungen haben bereits eine Oxidschicht über eine Streichlänge von mehr als 20 km bestätigt, wobei die Mineralisierung weiterhin offen ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82771/SagaMetals_290126_DEPRCOM.006.png

Abbildung 6: Karte des Konzessionsgebiets Radar mit Darstellung der magnetischen Anomalien, der Oxidschichtung und des Standorts der Bohrprogramme 2025. Das Konzessionsgebiet ist über Straßen gut erreichbar und befindet sich in günstiger Lage unweit der Stadt Cartwright in Labrador. Eine Zusammenstellung historischer aeromagnetischer Anomalien wird, wie dargestellt, durch bodengestützte geophysikalische Daten überlagert.

Die vanadiumhaltige Titanomagnetit-Mineralisierung (VTM) bei Radar ist vergleichbar mit globalen Fe-Ti-V-Systemen wie Panzhihua (China), Bushveld (Südafrika) und Tellnes (Norwegen), wodurch das Projekt als potenzieller strategischer zukünftiger Lieferant von Titan, Vanadium und Eisen für die nordamerikanischen Märkte positioniert wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82771/SagaMetals_290126_DEPRCOM.007.png

Abbildung 7: Die prospektive Zone mit Oxidschichten des Radar-Projekts wurde durch Bohrungen im Herbst 2025 über eine Streichlänge von ~16 km validiert, wie aus einer Zusammenstellung historischer luftgestützter geophysikalischer Daten sowie bodengestützter geophysikalischer Daten in den Zonen Hawkeye und Trapper hervorgeht, die von SAGA im Rahmen der Feldprogramme 2024/2025 erstellt wurde. SAGA hat die Zuverlässigkeit der regionalen luftgestützten magnetischen Untersuchungen nach Bodenuntersuchungen und Bohrungen im Rahmen der Feldprogramme 2024 und 2025 nachgewiesen.

Investor-Relations-Vereinbarungen

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Investor Relations und Marketing die nachfolgenden Vereinbarungen unterzeichnet wurden:

Das Unternehmen hat die deutsche Firma German Mining Networks GmbH (GMN) mit der Erbringung von Marketing- und IR-Leistungen in Europa beauftragt. Die Firma GMN wird von ihrem Hauptsitz in Frankfurt (Deutschland) aus daran arbeiten, den Bekanntheitsgrad von Saga bei den europäischen Anlegern zu steigern. Die Beauftragung erfolgt auf monatlicher Basis, das Monatshonorar beträgt 6.800 $. GMN steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Nach bestem Wissen des Unternehmens ist GMN weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt und hat auch kein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Das Unternehmen hat das Höchstbudget seines am 10. Dezember 2025 verlängerten Vertrags mit der i2i Marketing Group, LLC (i2i) für die weitere Erbringung einer Reihe von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensmarketing und zur Steigerung der Investorenbekanntheit, wozu u. a. Content Creation Management, Autorenrekrutierung, Projektmanagement und Medienverbreitung zählen, um zusätzlich 250.000 USD aufgestockt. Die Leistungserbringung erfolgt voraussichtlich bis Anfang März 2026 bzw. bis zur Ausschöpfung des Budgets. Nach bestem Wissen des Unternehmens ist i2i weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt und hat auch kein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Das Unternehmen hat die Firma Mayfair Media Operations Pty Ltd., die unter dem Namen Mining.com.au (MMO) firmiert und ihren Sitz in Queensland (Australien) hat, mit der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich digitale Medien und Anlegerkommunikation beauftragt. Die Laufzeit dieses Vertrags beträgt 12 Monate, beginnend am 15. Februar 2026, und kann vom Unternehmen jederzeit nach Ablauf des dritten Monats gekündigt werden. Das Gesamthonorar beläuft sich auf 3.900 $ pro Monat. Nach bestem Wissen des Unternehmens ist MMO weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt und hat auch kein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Das Unternehmen hat die Firma Equity.Guru Media Inc. (EG) mit der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich digitale Medien und Anlegerkommunikation beauftragt. Die Vertragsdauer beträgt sechs Monate; für die gesamte Laufzeit wird ein Honorar in Höhe von insgesamt 6.000 $ entrichtet. Nach bestem Wissen des Unternehmens ist EG weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt und hat auch kein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Qualifizierter Sachverständiger

Paul J. McGuigan, P. Geo., ist als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl wichtiger Mineralien konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umfasst den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über 4.250 m, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltiges Titanmagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit hohen Titan- und Vanadiumgehalten enthält.

Das ebenfalls in Labrador gelegene Uranprojekt Double Mer umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist Uran-Radiometrien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter 14 km langer Abschnitt Proben mit einem Gehalt von bis zu 0,428 % U3O8 liefert. In mehreren Gebieten mit der höchsten radiometrischen Reaktion wurde Urananophan identifiziert (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Darüber hinaus besitzt SAGA das Lithiumkonzessionsgebiet Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit Rio Tinto entwickelt wurde, wurde durch den Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets Amirault erweitert. Zusammen umfassen diese Konzessionsgebiete eine Fläche von 65.849 Hektar und weisen eine erhebliche geologische Kontinuität mit anderen wichtigen Akteuren in der Region auf, darunter Rio Tinto, Winsome Resources, Azimut Exploration und Loyal Metals.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wesentliche Rolle bei der Sicherung der Versorgung mit kritischen Mineralien zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

Email: rob@sagametals.com

www.sagametals.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, könnte, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen zum Projekt Radar des Unternehmens und zu der hierin Bezug genommenen IR-Vereinbarung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem Veränderungen der Lage auf den Aktien- und Anleihemärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, inhärente Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung, insbesondere angesichts des frühen Stadiums der Vermögenswerte des Unternehmens, sowie die Risiken, die in den vom Unternehmen von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Laufenden Offenlegungsunterlagen aufgeführt sind, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen Haftungsausschluss eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann öffentlich aktualisieren oder revidieren, wenn dies ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

