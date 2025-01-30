  • Heilerseminar Live und Online: Die stärkste Methode zur Heilung – jetzt selbst Heiler werden

    Udo Golfmann ist seit mehr als 25 Jahren als Hellseher, Engeltherapeut und Seminarleiter bekannt. Das Seminar zur Heiler-Ausbildung hat die mit Abstand größte Nachwirkung, jetzt auch Online.

    BildBretten, 30.01.2025 – Wie kann ich Heiler werden, und wer bietet eine Heiler Ausbildung an?

    Das Interesse an spiritueller Heilung und Selbstentwicklung wächst auch bei uns immer mehr. Mit dem Heilerseminar von Udo Golfmann haben Interessierte nun die Möglichkeit, in nur drei Tagen ihre eigenen Heilkräfte zu entdecken und Heiler zu werden: live und ganz bequem von zu Hause aus. Der bekannte Engeltherapeut und Heiler öffnet sein Onlineseminar vom 4. bis 6. Dezember 2026 exklusiv für Menschen, die sich nicht nur spirituelles Wissen aneignen wollen, sondern auch an einer fundierten Heiler Ausbildung interessiert sind.

    Wer kann überhaupt Heiler werden?

    Die Kraft der Heilung liegt in jedem Menschen, was bedeutet, dass im Prinzip jeder Heiler werden kann, der sich für die spirituelle Heilung öffnet. Die Heiler Ausbildung von Udo Golfmann richtet sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene und vermittelt praxisnah, was es bedeutet, ein Heiler zu sein: Heilung beginnt nämlich bei der inneren Stabilität, der bewussten Wahrnehmung von Energie sowie der Befähigung, diese gezielt zum Wohle anderer Menschen einzusetzen.

    Die Teilnehmer erfahren und lernen, wie sie ihre eigenen Kräfte erkennen, erweitern und schließlich auch verantwortungsvoll anwenden können. Sie eignen sich Fähigkeiten an, die sie im Alltag sofort umsetzen können: vielleicht für die eigene Selbstheilung, vielleicht aber auch für die Begleitung von Familienangehörigen und Freunden oder für eine neue berufliche Perspektive.

    Das Heilerseminar und seine Inhalte

    Das Heilerseminar von Udo Golfmann bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da neben dem intensiven dreitägigen Online-Training auch eine einjährige Langzeitbetreuung über eine exklusive Telegram-Gruppe inkludiert ist. In dieser Gruppe können Teilnehmer Fragen stellen, Übungen vertiefen, Erfahrungen teilen oder auch die eigene Entwicklung stabilisieren. So bleibt der Lernprozess nachhaltig, denn die Teilnehmer werden Schritt für Schritt auf ihrem Weg unterstützt.

    In der Heiler Ausbildung selbst spielt die Aktivierung der Selbstheilungskräfte eine große Rolle. Durch geführte Übungen, energetische Techniken und gezielte Anleitungen lernen die Teilnehmer, innere Blockaden zu lösen, ihre Vitalität zu steigern und die natürlichen Regenerationskräfte des Körpers zu aktivieren. Das ist keineswegs Neuland, denn die Methode von Udo Golfmann ist seit über 25 Jahren erprobt und hat bereits unzähligen Menschen dabei geholfen, ihre Ängste abzubauen, Lebensenergie zurückzugewinnen und Entscheidungen sicherer zu treffen.

    Die tiefgreifende Wirkung zeigen auch die Erfahrungen früherer Teilnehmer. Viele berichten von neuen Lebensperspektiven, einer beruflichen Neuorientierung, einem deutlich stärkeren Selbstbewusstsein sowie erfüllenderen Beziehungen. Manche Teilnehmer schlossen sogar langjährige Freundschaften mit Gleichgesinnten. Ein früherer Teilnehmer berichtet: „Ich dachte, ich spüre nichts, aber dann habe ich plötzlich meinen Weg gefunden.“

    Mehr als eine reine Heiler Ausbildung

    Das Heilerseminar von Udo Golfmann ist ein wertvoller Impuls, um das eigene Leben neu zu gestalten, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und anderen zu helfen. Wer spürt, dass mehr in ihm steckt, findet hier einen klaren und erprobten Weg, sein wahres Potential zu entfalten. Anmeldungen sind schon jetzt möglich. https://www.udo-golfmann.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Engeltherapie Deutschland
    Herr Udo Golfmann
    Max-Reger-Str. 1
    75015 Bretten
    Deutschland

    fon ..: 0176 -8702 0728
    web ..: http://www.udo-golfmann.de/
    email : info@udo-golfmann.de

    Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

    Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“

