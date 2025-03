Die stärkste Methode zur spirituellen Heilung – seit 25 Jahren bewährt, Premiere in Leipzig

Viele Menschen fühlen sich heute in einer Sackgasse und sehen vor lauter Sorgen kaum noch Hoffnung. Das Heilerseminar mit Udo Golfmann in Leipzig zeigt dir den Weg raus in eine Zukunft voller Freude.

Bretten, 12.03.2025 – Dieses Seminar stellt dein Leben auf den Kopf – und du wirst es lieben.

Die Bewältigung vieler Lebenssituationen ist oftmals eine große Herausforderung. Menschen werden auf die Probe gestellt, um Situationen zu meistern, was in einigen Fällen nicht ohne Hilfe gelingt. Eine Option, unterschiedliche Anforderungen und Schwierigkeiten, beispielsweise in der Mitte des Lebens, zu meistern, ist die Geistheilung. Oftmals werden spirituelle Ansätze, wie eine Geistheilung, von vielen Personen nicht ernst genommen oder als unwirksam abgetan. Dass exakt das Gegenteil der Fall sein kann, beweist seit mittlerweile über 25 Jahren Udo Golfmann, ein Hellseher und Engelmedium.

Strategien mit Geistheilung – Heilerseminar mit Udo Golfmann

Krankheiten, berufliche Veränderungen, gescheiterte Beziehungen, Zukunftsängste – all das können Auslöser für anhaltende Traumata sein, die langfristige Blockaden auslösen. Die Folge: Viele Menschen suchen nach Auswegen und einer Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Die Geistheilung sowie die spirituelle Heilung ist ein wirksamer Weg, unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche in Einklang zu bringen.

Udo Golfmann hat sich dem faszinierenden Thema von positiver Lebensbewältigung mit spiritueller Geistheilung verschrieben. Er ist Engeltherapeut und Heiler. Seine Seminare und Coachingsitzungen haben vielen Menschen in schwierigen Lagen geholfen. Teilnehmer von Kursen der Engeltherapie und Kraft der Engel berichten, dass sich ihr Leben durch positive Energieflüsse optimistischer und hoffnungsvoller entwickelte.

Das neue Heilerseminar 2025: Therapie der Engel – positive Ansätze erleben

Udo Golfmann live vom 03. bis 05. Oktober 2025 in Leipzig erleben, Was erwartet die Teilnehmer beim Heilerseminar Therapie der Engel in Leipzig? Das Seminar eröffnet mit neuer Konzeption die Möglichkeit, eigenständig das Leben neu zu gestalten und selbstwirksam tätig zu sein – im wahrsten Sinne des Wortes. Das Motto: „Dieses Seminar stellt dein Leben auf den Kopf – und du wirst es lieben“, ist ein Kernelement des Heilerseminars. Es befähigt, selber Energiearbeit mit Engeln durchzuführen,

Geistheilung für eine glückliche Zukunft – eigene Kräfte entfalten im Heilerseminar

Mit dem Heilerseminar Therapie der Engel werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, eigene Potentiale wie Talente neu zu entfalten und in Lebensentwürfe einzubinden. Die Energiequelle von Engeln wird spürbar erschlossen: Ängste können abgebaut, Selbstbewusstsein und Optimismus aufgebaut werden.

Seminar-Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, Heilenergien freizusetzen, spirituelle Fähigkeiten aufzubauen und positive Energien für Transformationen im Leben einzusetzen. Das erworbene Wissen aus dem Heilerseminar über Geistheilung kann unmittelbar eingesetzt werden. Die Engel-Energie ermöglicht, mutig neue Wege einzuschlagen sowie Lebensphasen zu meistern.

Udo Golfmann – Spezialist für spirituelle Lebensfragen

Wer im Bereich der Geistheilung professionelle Hilfestellung erhalten möchte, ist beim Heilerseminar Therapie der Engel bestens aufgehoben. Eigene spirituelle Talente mit der Therapie der Engel zur Entfaltung bringen – das gelingt nach dem Seminarbesuch. Seit frühester Kindheit ist Udo Golfmann mit spirituellen Gaben gesegnet. Engelsmedium, Kartenlegen und Coachingseminare gehören zu seinem erfolgreichen Portfolio. Um weitere, tiefergehende Informationen über Geistheilung und das Heilerseminar zu erhalten, kann gerne Kontakt zu Udo Golfmann aufgenommen werden. Er informiert ausführlich über seine Angebote.

Anmeldung für das Seminar https://www.udo-golfmann.de/heilerseminar/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



Pressekontakt:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldaktien: Gewinnmargen steigen auf Rekordniveau Southern Cross Gold beginnt Genehmigungsverfahren für Sunday Creek Explorationsstollen