Sylvester dieses Jahr wird etwas ganz Besonderes. Nein, nicht, weil es kaum Feuerwerk geben wird, sondern weil in dieser Nacht Ihre Wünsche in Erfüllung gehen – mit Hilfe der Engel.

Bretten, 01.12.2020 – Glücklich in der Liebe, finanzieller Erfolg – so wird es wahr.

Insbesondere für Menschen in Transformationsprozessen oder Krisensituationen, die auf der Suche nach spiritueller Begleitung sind ist die Nachricht über die neue Homepage von Nadja Hafendörfer sehr erfreulich. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Themen wie Engelskommunikation und Rückführung bietet sie nun einen sehr benutzerfreundlichen Überblick auf ihre Angebote (aktuell besonders auch über das Thema Wunscherfüllung) an.

Der Grundgedanke der Angebote ist die Einsicht, dass wir zu jeder Zeit himmlische Begleiter an unserer Seite haben, denen es am Herzen liegt, uns herauszufordern und uns gleichzeitig schützend zur Seite zu stehen. Nadja Hafendörfer ist in der Sprache der Engel wiederum so geschult, dass sie die Interessenten medial begleiten kann.

Wunscherfüllung als energetische Transformation

Aktuell werden – bewusst oder unbewusst – viele Hoffnungen für das neue Jahr ins Universum projiziert. Hier ist der besondere Fokus spannend, den Nadja Hafendörfer aktuell auf das Themengebiet „Wunscherfüllung“ setzt. Die neue Webseite beschreibt Angebote, in denen unter Rückbesinnung auf die Sprache der Engel die Hoffnungen und Erwartungen in ritualisierter Form in geweihte Kerzen geritzt werden und so die Erlaubnis erhalten, sich zu manifestieren.

In diesem Prozess wird eine Wunscherfüllung durch die feinstoffliche Kommunikation ermöglicht. Entscheidend ist, dass der Wünschende sich den durchlaufenen Prozess als eine Form der Energieumwandlung bewusstmacht. Die Wunscherfüllung mit Hilfe der Sprache der Engel ist nur mit einem wahrhaftigen Mindset möglich. Hierfür wird die mediale Begleitung benötigt.

Die Sprache der Engel

Die neue Homepage von Nadja Hafendörfer spricht Menschen an, die sich davon überzeugen lassen wollen, dass Engelswesen immer bereit stehen, um uns zu unterstützen und dass deren Kraft immens ist, wenn man die richtige Ansprache findet. In unserer schnelllebigen geht diese Einsicht schnell verloren, jedoch kann man sich gerade in Momenten der Alltagsverlorenheit hier Hilfe bei besonders sensitiven Seelen, wie Nadja Hafendörfer holen, die den Raum und die richtige Form der feinstofflichen Kommunikation auf den Weg bringen können.

Neben dem Thema der Wunscherfüllung ist die Sprache der Engel und das Gespräch mit den Engeln immer auch in Momenten wichtig, in denen man sich verloren oder blockiert fühlt. Hier kann die Kommunikation ins Feinstoffliche helfen, weil hier lange verborgene Fragen wieder aufgeworfen und dadurch Blockaden gelöst werden können, die die eigene Weiterentwicklung blockieren.

Fazit

Die neue Webseite von Nadja Hafendörfer bietet in ansprechender Form den Überblick über ihre Vielzahl an Angeboten und gibt einen Einblick in ihre tiefe und langjährige Erfahrung mit Themen der Transformation und der Engelskommunikation. Jedem Interessenten sei empfohlen, sich hier umzusehen und fündig zu werden.

