Southern Cross Gold beginnt Genehmigungsverfahren für Sunday Creek Explorationsstollen

11. März 2025 – Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd. („Southern Cross Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Genehmigungsverfahren für einen unterirdischen Explorationsstollen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in der Nähe von Clonbinane, Victoria, begonnen hat. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im 3. Quartal 2025 einen formellen Antrag bei der viktorianischen Rohstoffbehörde einreichen wird.

Wichtigste Highlights:

– Der Beginn des Genehmigungsverfahrens stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da das Unternehmen das Sunday Creek Projekt weiter vorantreibt

– Der geplante Erkundungstunnel soll etwa 150 Meter tief und 600 Meter lang sein, so dass im Jahr 2026 unterirdische Bohrungen möglich sind.

– Unterirdische Bohrungen werden es dem Unternehmen ermöglichen, mehr Bohrgeräte einzusetzen, die Tag und Nacht arbeiten, ohne die Gemeinde zu belasten.

– Der Standort befindet sich auf einem Grundstück der SXGC, das über eine Privatstraße erschlossen wird.

– Derzeit werden Umweltuntersuchungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf die lokale Umwelt und die Gemeinde so gering wie möglich sind.

– Informationsveranstaltungen in der gesamten Region Mitchell Shire zur Einbindung der Bevölkerung geplant

Michael Hudson, President & CEO von Southern Cross Gold Consolidated, sagte: „Der Beginn der Genehmigungsverfahren für einen Explorationstunnel (bzw. -stollen) stellt für Southern Cross Gold einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, der unsere Explorationsmöglichkeiten verbessern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die örtliche Gemeinde verringern wird. Die unterirdischen Bohrungen werden es uns ermöglichen, mehr Bohrgeräte zu betreiben und die Lagerstätte Sunday Creek effizienter zu erforschen als unser Oberflächenbohrprogramm allein. Wir verpflichten uns, während dieses Prozesses mit der örtlichen Gemeinde zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zu diesem Projekt bekannt zu geben.“

Der geplante Tunnel wird es ermöglichen, die Bohrungen unterirdisch durchzuführen, wodurch die mit oberirdischen Bohrungen verbundenen Lärm- und Lichtemissionen reduziert werden. Die Infrastruktur wurde so konzipiert, dass die visuellen Auswirkungen so gering wie möglich sind. Die Gebäude und Bauwerke werden hinter Hügeln und natürlicher Vegetation positioniert, um sie vor Blicken zu schützen.

Nach Erteilung der Genehmigung werden die Bauarbeiten voraussichtlich im Jahr 2026 beginnen und etwa 6-12 Monate dauern. Die Infrastruktur, einschließlich der Schuppen, Werkstätten, Büros und Dämme, wird bei Tageslicht errichtet. Nach Fertigstellung werden die unterirdischen Bohrungen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Betrieb sein.

Die Genehmigung gilt nur für Explorationszwecke und erlaubt keinen Bergbau. Jede zukünftige Bergbautätigkeit würde ein separates Genehmigungsverfahren mit Beteiligung der Gemeinde erfordern.

Das Unternehmen wird im März und April im gesamten Mitchell Shire eine Reihe von Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung durchführen:

– Clonbinane: 20. und 26. März (14.00-18.00 Uhr)

– Wandong: 22. und 29. März (9-13 Uhr)

– Kilmore: 24. März (14.00-18.00 Uhr) & 1. April (11.00-2.00 Uhr)

– Broadford: 9. April (14.00-18.00 Uhr)

– Seymour Ausstellung für alternative Landwirtschaft: 4-7 April

Alle Einzelheiten, einschließlich der Veranstaltungsorte, finden Sie auf unserer Website www.southerncrossgoldcommunity.com.au.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78858/SXGC_12032025_DEPRcom.001.png

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSXV:SXGC, ASX:SX2) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das 60 Kilometer nördlich von Melbourne, Australien, liegt. Sunday Creek hat sich als eine der bedeutendsten Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt erwiesen, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, einschließlich 60 Abschnitten mit mehr als 100 g/t AuEq x m auf nur 73,3 km Bohrstrecke. Die Mineralisierung folgt einer „Golden Ladder“-Struktur über eine Streichlänge von 12 km mit einer bestätigten Kontinuität von der Oberfläche bis in 1.100 m Tiefe.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem wichtigen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die australischen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit AUKUS positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft erschlossen werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Lieferpotenzial aufrechterhält.

Die technischen Grundlagen stärken den Investitionsfall weiter, wobei die vorläufigen metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die nicht feuerfeste Mineralisierung für eine konventionelle Verarbeitung geeignet ist und die Goldgewinnung durch Schwerkraft und Flotation 93-98 % beträgt.

Mit 18 Mio. AUD in bar, über 1.000 ha strategischem Grundbesitz und einem 60 km langen Bohrprogramm, das bis zum 3. Quartal 2025 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einem erstklassigen Gebiet voranzutreiben.

– Endet –

Diese Meldung wurde vom Board von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin (Kanada)

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca – Unternehmenssekretär (Australien)

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle: Ebene 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sie werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung der zuständigen Gerichte, Aufsichtsbehörden und der zuständigen Börsenplätze. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie „vorgeschlagen“, „wird“, „vorbehaltlich“, „in naher Zukunft“, „für den Fall“, „würde“, „erwarten“, „vorbereitet“ und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, der Zustand der Kapitalmärkte, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren letztendlich als unzutreffend oder irrelevant erweisen, sowie andere Risiken, die in den von SXGC bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumenten (unter dem Code SX2) beschrieben sind. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den von SXGC bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada bzw. Australien (unter Code SX2) eingereichten Unterlagen, die für SXGC in Kanada unter www.sedarplus.ca und in Australien unter www.asx.com.au unter Code SX2 verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) oder die Australian Securities Exchange übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Mariana Bermudez

1090 West Georgia Street, Suite 1305

V6E 3V7 Vancouver, BC

Kanada

email : mbermudez@chasemgt.com

Pressekontakt:

Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Mariana Bermudez

1090 West Georgia Street, Suite 1305

V6E 3V7 Vancouver, BC

email : mbermudez@chasemgt.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die stärkste Methode zur spirituellen Heilung – seit 25 Jahren bewährt, Premiere in Leipzig De.mem zeigt sich mit Auswater Integration zufrieden