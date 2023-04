Das Engelseminar im Mai 2024, das Kraft und Heilung gibt, für alle leidenden Seelen

Es gibt Veranstaltungen, an die man sich nach Jahren noch erinnert. Im Mai 2024 ist es in Köln wieder so weit. Das große 3-tägige Engelseminar mit dem bekannten Engeltherapeut Udo Golfmann kommt.

Stuttgart, 05.04.2023 – Engelseminar 2024 in Köln mit dem prominenten Hellseher Udo Golfmann

Udo Golfmann ist einer der bekanntesten Engeltherapeuten und hat über die letzten Jahre bereits Tausenden von Teilnehmern seiner Seminare helfen können. Als einer der prominentesten und besten Engeltherapeuten, Heiler und Hellseher bildet er auch andere aus. Nachdem in der Corona Zeit vor allem Online Seminare durchgeführt wurden, ist es nun endlich wieder soweit.

3 Tage Live Event in Köln – das große Engelseminar

Das Engelseminar in Köln ist ein sehr spirituelles Seminar und für alle geeignet, die sich nach Heilung sehnen und bereit sind, die Kraft der Engel zu nutzen. Die Teilnehmer werden in drei intensiven Tagen lernen, wie sie die Kraft der 19 Erzengel nutzen können, um Heilung zu erfahren. Sie werden lernen, wie sie ihre Fähigkeiten und Erkenntnisse verbessern können und welche Veränderungen durch die Kraft der Engel möglich sind.

Für jeden, der sich auf spirituelle Themen einlässt und seine Persönlichkeit weiterentwickeln möchte, ist das Engelseminar im Mai 2024 eine einzigartige Gelegenheit. Die Teilnehmer werden nicht nur tiefe Einsichten über sich selbst und ihr Leben gewinnen, sondern auch ihre spirituellen Fähigkeiten deutlich verbessern, und dadurch Zugang zu neuer Energie erhalten. Nach dem Seminar haben die Teilnehmer die Fähigkeit, di himmlischen Wesen zu rufen, und sie und ihre Botschaften in den Alltag zu integrieren.

Warum sollten Interessierte das Seminar besuchen?

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher sollten Interessierte sich unbedingt jetzt anmelden, um sich einen Platz zu sichern. Das große Live-Engelseminar in Köln mit Engeltherapeut Udo Golfmann ist ein besonderes Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Es bietet eine einzigartige Möglichkeit, um sich von alten Verletzungen zu befreien und inneren Frieden zu finden. Die Teilnehmer lernen unter anderem, wie sie ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können und wie sie mit der Unterstützung der Engel ihr volles Potenzial entfalten können.

Das Engelseminar dauert volle drei Tage, es beginnt am 10.5. um 10.00 Uhr und endet am 12.5. um 19:00 Uhr. Die Teilnehmer werden in diesen drei Tagen lernen, wie sie die Kraft der Engel nutzen können, um Heilung zu erfahren. Sie werden lernen, wie sie ihre Fähigkeiten und Erkenntnisse verbessern können und welche Veränderungen durch die Kraft der Engel möglich sind.

Das Seminar findet in einem modernen, professionellen Tagungshotel in Köln statt, und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichbar. Wer dort übernachten möchte, kann in dem Hotel auch sein Zimmer buchen.

Sehen wir uns in Köln?

Schon sein ganzes Leben lang, arbeitet Udo Golfmann mit den himmlischen Wesen zusammen, und hilft Menschen, sich deren Kraft und Liebe nutzbar zu machen. Ein Leben ohne die Engle ist so leer und öde, deshalb ist es Udo Golfmann ein persönliches Anliegen, möglichst vielen Menschen zu helfen, künftig leichter und besser sein Leben zu mesitern, mit der Kraft der 19 Erzengel.

Weitere Informationen zum dem spirituellen Engel-Seminar finden Sie auf der Webseite von Udo Golfmann: https://www.udo-golfmann.de/engelseminar/. Zudem gibt es hier ein kurzes Video zum Seminar: https://youtu.be/RHojdive1o0

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



