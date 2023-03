Verbinde Dich mit der Kraft der Engel und erhalte direkt Engelbotschaften

Newsletter gibt es wie Sand am Meer, Engel-Newsletter nur wenige, einen Engel-Newsletter von einem der bekanntesten Hellseher und Engeltherapeuten Deutschlands nur einen: die neuen Engel-News

Stuttgart, 17.03.2023 – Du suchst Rat? – Erhalte Antworten direkt von den Engeln

Engelbotschaften, die dir wieder Mut machen

Sicher kennst Du das auch: Du musst eine Entscheidung treffen, doch bist unsicher und weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst und ob dieser Weg der richtige ist. Oder Du brauchst Trost oder einen guten Rat in einer bestimmten Angelegenheit. Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es wichtig zu wissen, dass Du Dir jederzeit Unterstützung holen darfst. Die Engel sind immer unter uns und freuen sich von Herzen, Dir zu helfen und beizustehen.

Hole Dir direkt Botschaften und die Kraft der Engel

Egal wo Du gerade bist, was Du tust oder in welcher Situation Du dich befindest, die Engel sind stets an Deiner Seite. Diese liebevollen, feinstofflichen Wesen aus der geistigen Welt zu erreichen, gelingt aber nicht jedem so ohne Weiteres. Doch es ist möglich, sich mit der Kraft der Engel zu verbinden und jederzeit mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Auf diese Weise kannst Du mit ihnen auf feinstofflicher Weise kommunizieren und Dir von ihnen Unterstützung, Trost oder Ratschläge geben lassen.

Beachte: Die Engel warten nur darauf, dass Du sie um Hilfe bittest, denn in der Regel drängen sie sich nicht auf, sondern wollen vielmehr, dass Du den ersten Schritt tust. Tust Du das, erreichen Dich ganz klare Engel Botschaften.

Udo Golfmann als Vermittler zwischen Dir und der geistigen Welt

Bereits seit über 25 Jahren arbeitet das Engelmedium mit den helfenden Wesen aus der geistigen Welt zusammen und berät mit und durch die Engel Menschen in allen Lebensbereichen. Der ausgebildete Engeltherapeut wurde im Jahre 1979 im Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische geboren. Schon in seiner frühesten Kindheit machte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. So war er in der Lage, liebe Verstorbene sowie Lichtwesen, wie Engel, Elfen oder Feen zu sehen und kommunizierte ganz selbstverständlich mit ihnen. Heute arbeitet er als Vermittler zwischen irdischer und geistiger Welt.

Erhalte regelmäßig deine persönlichen Engel Botschaften kostenlos

Da Udo Golfmann in seiner Eigenschaft als Heiler und Engeltherapeut seine spirituelle Beratung kontinuierlich erweitern möchte, um so vielen Menschen wie möglich in dieser dunklen Zeit zu helfen, hat er seinen kostenlosen Engel Newsletter ins Leben gerufen. Nun ist es für jeden möglich, die Engel Botschaften regelmäßig über diese Engel News zu erhalten. So bekommst Du wertvolle Hinweise und Informationen, die Dir eine hilfreiche Wegbegleitung sind.

Außerdem bieten Dir die Engel News immer wieder attraktive Rabattangebote und Gutscheine für die Dienstleistungen, die der Hellseher und Engeltherapeut Udo Golfmann im Rahmen seiner segensreichen Arbeit anbietet. Ebenso wirst Du in den Engel News als erstes über besondere Aktionen informiert.

Möchtest Du die Engel von nun an ständig als wohlwollende und liebevolle Ratgeber an Deiner Seite haben? Dann mach jetzt den ersten Schritt und melde Dich hier für die Engel News kostenlos an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland (2020)

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



