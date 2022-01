Engel Ayahmah und die geheimnisvolle Uhr – Band 2 der charmanten Engel-Abenteuer

Sandra Paixmont schickt in „Engel Ayahmah und die geheimnisvolle Uhr“ ihre Protagonistin erneut auf eine spannende Abenteuerreise im Kampf gegen das Böse.

Ayahmah ist gerade erst daheim im Himmel angekommen. Doch Erzengel Gabriel ist verschwunden. Er hinterlässt Ayahmah eine geheimnisvolle Uhr. Durch einen Blick darauf wird sie in ihr erstes Abenteuer geschleudert. Auf ihrer weiteren Reise muss Ayahmah immer wieder ihrem gefährlichen und heimtückischen Widersacher Marengomare gegenübertreten. Ayahmah kämpft entschieden gegen ihn an und gerät in tödliche Gefahr. Im Himmel entsteht großer Aufruhr.

Paixmont kombiniert ihre rasante Erzählgeschwindigkeit mit lustigen und tiefgründigen Gesprächen Ayahmahs mit ihren Freunden. Der neue Band aus dem Leben des liebenswerten und ungeduldigen Engels eignet sich für junge und auch ältere Leser zugleich. Perfekt ist die Geschichte auch zum Vorlesen.

Die Autorin Sandra Paixmont lebt im Herzen der Fränkischen Schweiz. Inspiriert durch ihre Naturverbundenheit und tiefe Sensibilität gelingt es ihr, wundervolle und einzigartige himmlische Geschichten zu erzählen.

„Engel Ayahmah und die geheimnisvolle Uhr“ von Sandra Paixmont ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-41496-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://shop.tredition.com

