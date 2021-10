Paula und die Pferde – Geheimnisvolle Mission – Abenteuerliches Jugendbuch

Für Elisa Schöns Protagonistin gibt es in „Paula und die Pferde – Geheimnisvolle Mission“ selbst nach der letzten aufregenden Reise noch keine Atempause, denn das Regenbogental ist erneut in Gefahr.

Im ersten Band der tollen Reihe für junge Pferde- und Lesefans tauschte die Protagonistin Paula ihr Stadtleben geben ein Leben auf dem Land. Sie erlebte in Band 1 („Paula und die Pferde – Schicksalhafte Wendung“) und Band 2 („Paula und die Pferde – Magische Reise“) einige wunderbare Abenteuer. Im zweiten Band gingen Paula und Gustav mit ihren Pferden auf eine Reise voller Gefahren begeben, um das Regenbogental zu retten. Im dritten Band sind Paula, Gustav und ihre Pferdefreunde von ihrer Reise gerade erst zurückgekehrt, doch es stellt sich ihnen bereits das nächste Rätsel: Was ist auf einmal mit ihrer Reitlehrerin Miriel passiert? Als diese auch noch spurlos verschwindet, wird die Insel Seaney auf einmal zusätzlich von mysteriösen Geschehnissen heimgesucht.

Während Paula und ihre Freunde in dem magischen Pferderoman „Paula und die Pferde – Geheimnisvolle Mission“ von Elisa Schön also allerhand mit ihrer Reitlehrerin zu tun haben, bahnt sich langsam eine Katastrophe an, die die Zukunft des gesamten Regenbogentals aufs Spiel stellt. Die dreiteilige Reihe „Paula und die Pferde“ eignet sich für junge Leser ab 8 Jahren (in diesem Alter schrieb die Autorin selbst bereits ihre ersten Geschichten). Mit der geheimnisvollen Mission findet die Trilogie ihren gelungenen Abschluss.

„Paula und die Pferde – Geheimnisvolle Mission" von Elisa Schön ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38354-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

