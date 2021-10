Zufälle, die keine sind – Unglaubliche Geschichten

Heidi Witzig will die Leser mit „Zufälle, die keine sind“ auf die kleinen Dinge und Zeichen am Wegesrand aufmerksam machen.

Unglaubliche Geschichten waren der Anlass für „Der Admiral“, das erste Buch von Heidi Witzig (auch via tredition erschienen und bestellbar). Seitdem sind noch viel mehr dieser „Zufälle, die keine sind“, passiert. Die Autorin erzählt in ihrer frischen und unbeschwerten Art von weiteren Erlebnissen und berichtet, wohin sie ihr kleiner Schmetterling noch begleitet und geführt hat. Wer den ersten Band liebte, der wird auch vom zweiten Band schnell verzaubert. Es sind jedoch keine Vorkenntnisse aus dem ersten Buch der Autorin notwendig, um dieses neue Buch zu verstehen und zu genießen. Es ist ein idealer Begleiter, der die Leser nicht nur bestens unterhält, sondern sie auch zum Schmunzeln bringt und zudem noch viel Freude und Lebenskraft vermittelt.

Die Geschichten in dem Buch „Zufälle, die keine sind“ von Heidi Witzig sollten die Leser jedoch nicht nur unterhalten, sondern ihnen auch zeigen, dass es wichtig ist, aufmerksamer auf die kleineren Dinge und Zeichen am Wegesrand zu achten. Die Autorin wurde 1946 in Berlin-Spandau geboren, verbrachte mit ihrer Schwester eine fröhliche und unbeschwerte Kindheit in einer Wohnkolonie. Mit 17 wurde sie Mutter und musste ihre Friseurlehre vorzeitig beenden. 1963 zog sie mit ihrer kleinen Familie nach Oldenburg, verbrachte aber die Jahre von 1970 bis 1974 in Fontainebleau.1995 heiratete sie ihren jetzigen Mann, mit dem sie zeitweise auch in den Niederlanden lebte. Seit 2002 wohnen beide in Mainz-Hechtsheim.

„Zufälle, die keine sind“ von Heidi Witzig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33260-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

