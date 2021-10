HOW to „WOW!“ in Interviews – Interview-Skills für Unternehmer, Sportler, Künstler, Politiker

Petra Stumpf liefert mit „HOW to „WOW!“ in Interviews“ einen hilfreichen Crash-Guide für den Auftritt vor Kamera und Publikum.

Wer vor einem Interview steht und sich auf einen Auftritt vorbereiten muss, der ist oft nervös, vor allem, wenn er nicht weiß, worauf es eigentlich ankommt. Die Autorin will den Lesern dabei helfen. Als TV-Moderatorin und Journalistin hat sie in ihrer Karriere mit mehr oder weniger prominenten Personen tausende Interviews geführt. Aus ihrem 15-jährigen „Erfahrungs-Schatz“ verrät sie den Lesern nun die wichtigsten Geheimnisse. Es geht in ihrem Buch darum, wie Medien ticken, und wie sich die Leser bestmöglich präsentieren. Die Leser erfahren, wie sie peinliche Momente vor der Kamera verhindern können, weshalb sie stets ihre Stimme und das Tempo kontrollieren sollen, welches Outfit in solchen Situationen am Besten passt, und warum sie auf jeden Fall die Körpersprache beherrschen sollten.

Auch prominente Persönlichkeiten plaudern in dem Ratgeber „HOW to „WOW!“ in Interviews“ von Petra Stumpf aus dem Nähkästchen: Julian F.M. Stoeckel (Moderator & Entertainer), Viktor Gernot (Künstler & Entertainer), Reinfried Herbst (Ex-Skistar & Unternehmer), Gerda Rogers (Star-Astrologin), Kevin Wimmer (Fußballprofi), Simone von Anhalt (internationale Künstlerin), Paul Zödi (Immobilieninvestor & Coach) und Dr. Günther Marek (Ministerialrat österr. Innenministerium). Der Crash-Guide ist nicht nur ein Leitfaden für Politiker, Künstler oder Sportler, sondern für alle, die ihr Unternehmen in die Medien bringen wollen.

„HOW to „WOW!“ in Interviews“ von Petra Stumpf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28750-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zufälle, die keine sind – Unglaubliche Geschichten Lilly sucht ihr inneres Licht – Geschichten vom Loslassen