Begegnungen mit Künstler*innen – Ein geschmacksvolles Portrait-Fotobildband

Gudrun Holtz gibt den Lesern mit „Begegnungen mit Künstler*innen“ einen Einblick in das Leben von Künstlern.

Die Leser lernen in diesem Fotoband eine Vielzahl an Künstlern aus unterschiedlichen Bereichen kennen, dazu gehören: Horst Wackerbarth in seinem Foto­studio, Maler und Bildhauer Sebastian Probst klopfend am Stein in Köln, Modell Giovanni Pisu während eines Shootings, Tanja Pinkale Steinmetzin vor der Dombauhütte, Cellist Daniel Müller Schott in München, Bildhauer Hellmuth Lutz in Erfurt, Frontmann Peter Brings in Köln, Anna Halm Schudel in ihrem Züricher Fotostudio und mehr. Es sind Bilder von Künstlern in unbeobachteten Momenten. Fotos ihrer Gesichter, machen es den Betrachtern möglich, die Arbeitsweise sowie Schaffenskraft von Künstlern zu begreifen. Das Buch ist ein Portrait – Fotobildband für neugierige Menschen mit dem Sinn nach Schönheit & Tiefe.

Die Leser erhalten durch den Fotoband „Begegnungen mit Künstler*innen“ von Gudrun Holtz die Möglichkeit, das Leben und Arbeiten von Künstlern auf eine etwas andere Weise zu betrachten. Die Autorin studierte Kultur -, Kunst – sowie Erziehungswissenschaften, M.A (Bremen & Berlin). Sie veröffentlicht für Hörfunk und „Fernsehen“ (dradio, SWR, WDR). Auch Kuratierungen von Fotoausstellungen, Recherchen zu diversen Projekten für unterschiedliche Unternehmen und Fotoarbeiten sind ein Teil ihres Lebens. Sie war zudem eine DAAD Stipendiatin während eines Aufenthalts bei der NBC in Windhoek Namibia.

„Begegnungen mit Künstler*innen“ von Gudrun Holtz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33977-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

