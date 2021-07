Nur Mut … – Ein Plädoyer zum erneuten Aufbau von Deutschland

Michael Ghanem will den Deutschen mit „Nur Mut …“ zeigen, dass auch nach den Jahren mit Merkel alles wieder gut werden kann.

Deutschland ist laut dem Autor, der vielen tredition Lesern bereits durch seine gesellschaftskritischen Bücher bekannt sein wird, zu einem Sanierungsfall geworden. Schuld daran sind die 16 Jahre unter der Führung von Angela Merkel und ihre Politik (mehr darüber können die Leser in der umfangreichen Reihe „2005 – 2013: Deutschlands verlorene 13 Jahre“ des Autors lesen). Es geht ihm in seinem neusten Buch jedoch nicht darum zu jammern. Immerhin hat Deutschland nach dem Krieg bewiesen, dass es in der Lage war wieder aufzustehen und trotz aller Widrigkeiten für seine Zukunft zu kämpfen. Der Autor hofft, dass Deutschland dies nochmals schaffen kann und versucht mit seinem Buch die erlahmten Kämpfer wieder aufzumuntern, damit sie die Führung des Landes selbst mitgestalten können und nicht alles der politischen Elite überlassen.

Und vor allem appelliert „Nur Mut …“ von Michael Ghanem daran, dass jeder Einzelne in seinem kleinen Bereich zu der Erneuerung und Sanierung des Hauses Deutschland mit all seinen Kräften einen erheblichen Beitrag leistet. Er will die Leser dazu motivieren, aufzustehen, damit ihre Kinder eine Chance haben, ihre Zukunft

zu gestalten und gesund und glücklich zu leben, aber auch, damit Deutschland in der Zukunft krisensicher wird. Weitere Werke des kritisch denkenden Autors beinhalten u.a. „21 Tage in einer Klinik voller Narren“ (eine Erzählung), „Afrika zwischen Fluch und Segen“ (über die Entwicklung Afrikas) und „50 Jahre Leben in Deutschland“ (die Geschichte eines Einwanderers).

„Nur Mut …“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34404-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

