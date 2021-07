Millennials und die Digitalisierung im Retail-Banking – Einsichtsreiche Masterarbeit

Sara Etzensperger beschreibt in „Millennials und die Digitalisierung im Retail-Banking“ die Auswirkungen der digitalen Revolution auf die Retailbankenbranche.

Finanzinstitute bewegten sich bisher in einem sicheren und hochprofitablen Geschäftsfeld, doch das Vertrauen der Kundschaft in die Banken wurde weltweit durch verschiedene Skandale mehrmals erschüttert. Diese Situation nutzten innovative Unternehmen wie Digitalbanken, Fintechs oder Bigtechs, um den etablierten Banken den Retailbankenmarkt streitig zu machen. Der technologische Fortschritt in den Bereichen Verwendung digitaler Daten, Automatisierung, Vernetzungen oder digitales Onboarding verändert die Ansprüche der Kundschaft ans Retail-Banking grundlegend, vor allem jene der Millennials (in den frühen 1980er bis 2000er Jahren Geborene). Diese Generation, die im Jahr 2030 größte Kaufkraft aller Altersgruppen aufweisen wird, hat in der Regel nicht die traditionelle Beziehung zu ihrer Bank wie ältere Generationen. Deswegen sollten Banken ihre Geschäftsmodelle kritisch überprüfen.

Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Masterarbeit „Millennials und die Digitalisierung im Retail-Banking“ von Sara Etzensperger geprüft, in welche Richtung sich das Geschäftsmodell einer Retailbank künftig entwickeln soll, um die Bedürfnisse der Millennials abdecken zu können. Aus den Ergebnissen der Untersuchung resultiert ein „Business Model Canvas“. In diesem werden die Schwerpunkte eines Geschäftsmodells dargestellt, auf welche sich eine Retailbank im Zusammenhang mit der digitalen Transformation konzentrieren sollte, um künftig erfolgreich am Markt agieren zu können.

„Millennials und die Digitalisierung im Retail-Banking“ von Sara Etzensperger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31072-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

