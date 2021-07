Danke Herr Lehrer! – Eine Würdigung der Leistung von Lehrern

Michael Ghanem erinnert sich in „Danke Herr Lehrer!“ an den Einfluss, den verschiedene Lehrer auf sein Leben hatten.

Der Autor erinnert sich an ein Ereignis in seiner Vergangenheit: Die Kinder in seiner Schule tanzten eine Farandole (ein provenzalischer Volkstanz in schnellem Sechs-Achteltakt, bei dem ein offener Reigen, der von einem Tänzer angeführt wird, verschiedene Figuren tanzt. Dieser Tanz ist sehr oft eine Ehrerbietung für ehrwürdige Mitglieder der Gesellschaft). Dieser Tanz wurde vor vielen Jahren für einen alten Lehrer aufgeführt, der sehr bewegt war. Denn am folgenden Tag würde er seine geliebte Schule verlassen und nie wieder auf die Plattform vor der Tafel steigen. Die Schüler sangen ein letztes Mal: „Danke Herr Lehrer und leben Sie wohl! Wir werden Sie nie vergessen.“ Der Autor blickt aufgrund dieser Erinnerung auf die Bildung, die er genossen hat, zurück, denn sie hat ihm in mancher Situation seines Lebens sehr geholfen.

Daher soll das kleine Büchlein „Danke Herr Lehrer!“ von Michael Ghanem den Dank für alle Lehrer ausdrücken, die ihn zu seiner Persönlichkeit geformt haben. Das Buch ist eine interessante Lektüre für Leser, die bereits mit einigen der anderen Werke des Autors vertraut sind, und gerne mehr über seinen Hintergrund lernen möchten. Die autobiografischen Geschichten sind jedoch auch eine tolle Lektüre für Lehrer, die gerne etwas darüber, welchen Einfluss Lehrer auf ihre Schüler haben können, lesen möchten.

„Danke Herr Lehrer!" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34498-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

