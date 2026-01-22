North American Niobium and Critical Minerals Corp. plant über den Konzessionsgebieten Bardy und Blanchette in Québec eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohnen

Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine drohnengestützte (UAV) hochauflösende Magnetfeldmessung über Zielgebieten hoher Priorität plant, die zu den unternehmenseigenen Konzessionen Bardy und Blanchette (die Konzessionen) gehören. Die Konzessionsgebiete befinden sich rund 40 km nordwestlich der Stadt La Tuque in Québec. Der geplante Messflug soll die Explorationsstrategie des Unternehmens unterstützen, die sich auf die Ermittlung und Abgrenzung vielversprechender granitischer Pegmatite konzentriert, die mit Seltenerdmetallen (REE) und Niob (Nb) in Verbindung stehen.

Wichtigste Fakten

– Die Firma Terrascope Inc. wurde mit der Durchführung einer hochauflösenden UAV-Magnetfeldmessung über vorrangigen REE-Nb-Prospektionsgebieten der Konzessionen Bardy und Blanchette beauftragt.

– Der geplante Messflug umfasst ca. 191 Profilkilometer mit einem Linienabstand von 50 Metern, wobei der Fokus auf vorrangigen REE-Nb-Prospektionsgebieten liegt.

– Die Nennflughöhe beträgt etwa 20 bis 30 Meter über dem natürlichen Gelände (AGL) und es kommt ein Cäsium-Dampf-Magnetometer vom Typ Scintrex Cs-VL zum Einsatz.

– Ziel ist es, strukturelle und lithologische Entwicklungszüge sowie mögliche Ausläufer in Verbindung mit aussichtsreichen REE-Nb-führenden granitischen Pegmatiten zu definieren und die anschließende Zielsuche zu verfeinern.

– Im Vorfeld des Programms hat das Unternehmen über positive Ergebnisse der Schürfprobenanalyse (siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2026) und andere bisher abgeschlossene Zielfindungsarbeiten (einschließlich RadonEx) berichtet.

Überblick über die geplante drohnengestützte (UAV) Magnetfeldmessung

Die geplante UAV-Magnetfeldmessung soll detaillierte Magnetfelddaten zu den vorrangigsten REE-Nb-Prospektionsgebieten auf dem Konzessionsgelände liefern. Die Messung ist auf Fluglinien im Abstand von 50 m mit insgesamt etwa 191 Kilometer Flugstrecke in einer Nennhöhe von 20 bis 30 m AGL unter Einsatz eines Scintrex Cs-VL-Magnetometers geplant.

Aus Sicht des Unternehmens sind hochauflösende Magnetfeldmessungen für die Zielgebiete Bardy und Blanchette gut geeignet, da Feldbeobachtungen darauf hindeuten, dass in den Prospektionsgebieten vielversprechende granitische Pegmatite quer durch magnetische mafische Intrusionen und Gneise verlaufen. Diese könnten einen günstigen magnetischen Kontrast für die Auswertung von lithologischen Kontaktzonen, strukturellen Merkmalen und Verwerfungen bieten. Die daraus resultierenden Magnetfelddaten sollen dazu beitragen, die laut Auswertung vorhandene Kontinuität und Geometrie vielversprechender Entwicklungszüge zu präzisieren und die Folgearbeiten entsprechend zu fokussieren.

Begründung für die Exploration und nächste Schritte

Auf dem Gelände der Konzessionen Bardy und Blanchette befinden sich sogenannte Zonen von Interesse (Areas of Interest), in denen das Unternehmen vor kurzem Prospektionsarbeiten absolviert und positive Ergebnisse zu entsprechenden Schürfproben veröffentlicht hat (Pressemitteilung vom 15. Januar 2026). Schürfproben sind naturgemäß selektiv und für die darunterliegende Mineralisierung möglicherweise nicht repräsentativ. Das Unternehmen ist aber der Ansicht, dass die Ergebnisse zusätzliche systematische Folgeuntersuchungen für die Zielsuche rechtfertigen.

Nach Abschluss der Arbeiten plant das Unternehmen, die Magnetfelddaten mit den Ergebnissen der geologischen Beobachtungen und früheren Explorationsdaten zu verknüpfen, um die vorrangigen Gebiete für die weitere Kartierung und Probenahme genauer einzugrenzen. Das Unternehmen rechnet außerdem damit, dass die anstehende Auswertung der Magnetfelddaten dazu beitragen könnte, Teilbereiche seiner bevorstehenden Boden-Gas-Radonmessung und seines Backpack-Bohrprogramms zu optimieren und anzupassen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Januar 2026), sobald die Ergebnisse vorliegen und die Ziele entsprechend eingegrenzt wurden.

Die Planung dieser hochauflösenden UAV-Magnetfeldmessung ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Umsetzung der Explorationsstrategie, die wir für Bardy und Blanchette konzipiert haben, so Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. Durch die Erfassung detaillierter Magnetfelddaten über unseren vorrangigsten REE-Nb-Prospektionsgebieten wollen wir mehr über die mögliche Ausdehnung des Systems erfahren und uns in der nächsten Arbeitsphase auf die vielversprechendsten Ziele konzentrieren.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Provinz Grenville (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

