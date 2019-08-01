Wie Unternehmen von Daten, KI und smarter Struktur profitieren!

Die M&L AG zeigt mit ihrem Website-Relaunch, wie moderne Beratung heute funktioniert – interaktiv, datengetrieben und konsequent auf Mehrwert ausgerichtet.

M&L AG präsentiert neue digitale Erlebniswelt.

Frankfurt am Main, 13. April 2026 – Die M&L AG zeigt mit ihrem Website-Relaunch, wie moderne Beratung heute funktioniert – interaktiv, datengetrieben und konsequent auf Mehrwert ausgerichtet.

Die Anforderungen an Unternehmen verändern sich rasant: Daten werden zum strategischen Erfolgsfaktor, Künstliche Intelligenz hält Einzug in Geschäftsprozesse und Kunden erwarten zunehmend personalisierte Ansprache. Gleichzeitig steigt der Druck, Entscheidungen schneller, fundierter und effizienter zu treffen. Vor diesem Hintergrund hat die M&L AG ihre digitale Präsenz grundlegend neu gedacht – und präsentiert eine digitale Erlebniswelt, die weit über eine klassische Unternehmensdarstellung hinausgeht. Ziel ist es, komplexe Themen verständlich aufzubereiten und konkrete Mehrwerte für Unternehmen sichtbar zu machen.

Von Information zum Erlebnis

Die neue digitale Erlebniswelt verbindet Inhalte, Struktur und Technologie zu einem klaren Nutzererlebnis. Interaktive Elemente, visuelle Darstellungen und dynamische Inhalte ermöglichen es Besuchern, sich nicht nur zu informieren, sondern Themen aktiv zu erkunden.

Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG: _“Unternehmen suchen heute keine reinen Informationen mehr – sie wollen verstehen, wie Lösungen konkret wirken. Genau hier setzt unsere neue Website an.“_

Fokus auf reale Herausforderungen von Unternehmen

Im Zentrum stehen die zentralen Handlungsfelder moderner Unternehmen:

* CRM und Kundenkommunikation für effizientere Vertriebsprozesse

* Datenlösungen und Analytics für fundierte Entscheidungen

* Künstliche Intelligenz für Automatisierung und neue Geschäftsmodelle

* Retail- und Standortmanagement für bessere Markt- und Expansionsstrategien

* IoT und Smarte Solutions für vernetzte Prozesse und Systeme

* Cybersecurity für sichere digitale Transformation

Die Inhalte sind so aufbereitet, dass Unternehmen schnell erkennen, wo konkrete Vorteile entstehen.

Struktur schafft Klarheit

Ein wesentliches Merkmal der neuen digitalen Erlebniswelt ist ihre klare Struktur. Themenbereiche sind logisch aufgebaut, Inhalte greifen ineinander und führen Besucher gezielt durch komplexe Zusammenhänge. So entsteht ein roter Faden – von der strategischen Fragestellung bis hin zur konkreten Lösung.

Praxisnähe statt Theorie

Neben den Kompetenzfeldern bietet die Plattform Einblicke in reale Projekte, Branchenlösungen und aktuelle Entwicklungen. Unternehmen erhalten dadurch Orientierung in einem dynamischen Marktumfeld, konkrete Anwendungsbeispiele sowie Impulse für eigene Strategien.

Ein Blick in die Zukunft der Beratung

Mit dem Relaunch positioniert sich die M&L AG als Partner für datengetriebene Transformation. Die digitale Erlebniswelt wird dabei bewusst nicht als statisches Medium verstanden, sondern als dynamische Umgebung, die kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Ziel ist es, Unternehmen langfristig zu begleiten – mit Wissen, Lösungen und praxisnahen Ansätzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122

60528 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 06996363236

web ..: https://www.mlconsult.com

email : jmatthes@mlconsult.com

Über die M&L AG:

Die M&L AG unterstützt Unternehmen in den Segmenten Vertriebs-, Prozess- und Einkaufsoptimierung mit innovativen Lösungen in den Bereichen CRM, Datenanalyse, Künstliche Intelligenz, Standortmanagement und Digitalisierung. Ziel ist es, datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Dabei besteht der Kern ihrer Dienstleistung darin, die Vertriebs- und Unternehmenssteuerung zu optimieren und so deutliche Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

Das Unternehmen wurde bereits 4 Mal als „BERATER DES JAHRES“ und insgesamt 15. Mal in Folge zum

„TOP CONSULTANT“ sowie mit dem „German CEO Excellence Award“ ausgezeichnet und zählt seit Jahren zu den 100 innovativsten Unternehmen des Mittelstandes. Neben den Auszeichnungen zum „TOP 100 – Innovator 2026“ wurde die M&L AG auch mit dem Vertrauenssiegel „Trusted Consultant 2024/2025“ und den Siegeln „LEADING INNOVATOR 2026“ (FOCUS), „INNOVATIVSTE UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS 2024 & 2025“ (Capital) und „KI INNOVATOR 2025“ (Deutsches Innovationsinstitut) ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur M&L AG unter www.mlconsult.com

Pressekontakt:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122

60528 Frankfurt

fon ..: 069 96363236

email : jmatthes@mlconsult.com

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