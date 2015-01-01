Die neue Strategie des Dufts: Mind Games lanciert KINGSIDE & QUEENSIDE

KINGSIDE & QUEENSIDE: Mind Games präsentiert zwei neue Kreationen aus der Perfumer Extraordinaire-Kollektion.Die Düfte stehen für olfaktorische Raffinesse, überraschende Texturen & eine klare Haltung.

Die Kollektion: Wenn Duft zum Ausdruck von Haltung wird

Die Perfumer Extraordinaire Linie richtet sich an Duftkenner und Ästheten. Jede Kreation offenbart nicht nur eine vollendete Duftkomposition, sondern auch den Weg dorthin: Zwei originale Schlüsselingredienzen in Reinform, Duftstreifen sowie ein handschriftlicher Einblick des Parfümeurs machen den kreativen Prozess erlebbar. Ein Sammlerstück für Neugierige, Genießer – und Strategen.

QUEENSIDE

von Parfümeurin Christelle Laprade

Ein moderner, fruchtig-floraler Chypre-Duft voller Kontraste, entwickelt von Christelle Laprade. Eine Explosion von Litschi, Cassis-Crème und Birne trifft auf ein elegantes Herz aus Veilchen, Geranie und Maiglöckchen. Die Basis aus Eichenmoos, Patschuli und Moschus verleiht Tiefe und Raffinesse.

„Queenside ist meine Hommage an Kontraste – ein Duft wie eine elegante Frau mit einem unerwartet kühnen Haarschnitt. Florale Anmut, eingebettet in eine verspielte Explosion von Frucht und Tiefe.“

Duftpyramide

* KOPF: Cassis-Crème, Litschiblätter, Birneninfusion

* HERZ: Geranienöl aus Madagaskar, Maiglöckchen, Veilchen

* BASIS: Patschuli aus Madagaskar, Eichenmoos, Kristallmoschus

Duftcharakter: Chypre – Fruchtig – Floral

Schlüssel-Inhaltsstoffe:

* Cassis-Crème: Inspiriert von Crème de Cassis – luxuriös, süß-säuerlich, tief rubinrot und von hohem olfaktorischem Wiedererkennungswert.

* Geranienöl (Madagaskar): Grün, frisch und rosig – ein natürlicher Spannungsbogen zwischen floraler Leichtigkeit und aromatischer Fülle.

KINGSIDE

von Parfümeur David Apel

„Ein süchtig machender, gourmandig-holziger Duft, der das olfaktorische Potenzial der Pistazie neu interpretiert. Die Kreation von Meisterparfümeur David Apel beginnt mit einem kühnen Auftakt aus Grapefruitschale und Kardamom, der in ein süßes Herz aus Pistazien-Gelato, Amber und Pfingstrose übergeht. Die Basis mit Tonkabohne, Mandelmilch und Benzoe verleiht Wärme und Tiefe.

Duftcharakter: Amber – Holzig – Würzig

Schlüssel-Inhaltsstoffe:

* Tonkabohne: Warm, sinnlich, mit Noten von Vanille und Mandel – für Tiefe und Suchtfaktor.

* Perubalsam: Harzig und balsamisch – mit Vanille- und Gewürznuancen, Amber.

Kingside ist mein Versuch, die grüne Facette der Pistazie neu zu inszenieren – gourmand, modern, vielschichtig. Ein Duft, der sich sofort entfaltet und dabei subtil überrascht.“

Duftpyramide

* KOPF: Kardamomöl, Haselnussblüte, Grapefruitschale

* HERZ: Pistazieneis, Amber, Rum, Pfingstrosenblätter

* BASIS: Tonkabohnen-Absolute, Mandelmilch, Siam-Benzoe

Coffret (100 ml Extrait + 2 Signature-Inhaltsstoffe + Blotter): UVP 360 EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: + 49 (211) 20 98 48 28

web ..: http://www.question-de-style.com/

email : laurence@qds-pr.com

Mind Games verbindet hohe Parfümeurskunst mit der Faszination strategischen Denkens. Jede Kollektion nimmt Bezug auf Konzepte wie Kontrast, Taktik und Transformation – und wird mit erlesenen Rohstoffen sowie visionären Duftarchitekturen zum olfaktorischen Erlebnis.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

fon ..: + 49 (211) 20 98 48 28

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bilder mit ChatGPT 5: Die geheime 8-Baustein-Formel aus dem Bestseller-Guide Welche Plattform bringt mehr Sichtbarkeit? Einschätzungen von Max Weiss zu LinkedIn und Instagram