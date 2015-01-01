  • Die neue Strategie des Dufts: Mind Games lanciert KINGSIDE & QUEENSIDE

    KINGSIDE & QUEENSIDE: Mind Games präsentiert zwei neue Kreationen aus der Perfumer Extraordinaire-Kollektion.Die Düfte stehen für olfaktorische Raffinesse, überraschende Texturen & eine klare Haltung.

    BildDie Kollektion: Wenn Duft zum Ausdruck von Haltung wird

    Die Perfumer Extraordinaire Linie richtet sich an Duftkenner und Ästheten. Jede Kreation offenbart nicht nur eine vollendete Duftkomposition, sondern auch den Weg dorthin: Zwei originale Schlüsselingredienzen in Reinform, Duftstreifen sowie ein handschriftlicher Einblick des Parfümeurs machen den kreativen Prozess erlebbar. Ein Sammlerstück für Neugierige, Genießer – und Strategen.

    QUEENSIDE
    von Parfümeurin Christelle Laprade

    Ein moderner, fruchtig-floraler Chypre-Duft voller Kontraste, entwickelt von Christelle Laprade. Eine Explosion von Litschi, Cassis-Crème und Birne trifft auf ein elegantes Herz aus Veilchen, Geranie und Maiglöckchen. Die Basis aus Eichenmoos, Patschuli und Moschus verleiht Tiefe und Raffinesse.

    „Queenside ist meine Hommage an Kontraste – ein Duft wie eine elegante Frau mit einem unerwartet kühnen Haarschnitt. Florale Anmut, eingebettet in eine verspielte Explosion von Frucht und Tiefe.“

    Duftpyramide

    * KOPF: Cassis-Crème, Litschiblätter, Birneninfusion
    * HERZ: Geranienöl aus Madagaskar, Maiglöckchen, Veilchen
    * BASIS: Patschuli aus Madagaskar, Eichenmoos, Kristallmoschus

    Duftcharakter: Chypre – Fruchtig – Floral

    Schlüssel-Inhaltsstoffe:

    * Cassis-Crème: Inspiriert von Crème de Cassis – luxuriös, süß-säuerlich, tief rubinrot und von hohem olfaktorischem Wiedererkennungswert.
    * Geranienöl (Madagaskar): Grün, frisch und rosig – ein natürlicher Spannungsbogen zwischen floraler Leichtigkeit und aromatischer Fülle.

    KINGSIDE
    von Parfümeur David Apel

    „Ein süchtig machender, gourmandig-holziger Duft, der das olfaktorische Potenzial der Pistazie neu interpretiert. Die Kreation von Meisterparfümeur David Apel beginnt mit einem kühnen Auftakt aus Grapefruitschale und Kardamom, der in ein süßes Herz aus Pistazien-Gelato, Amber und Pfingstrose übergeht. Die Basis mit Tonkabohne, Mandelmilch und Benzoe verleiht Wärme und Tiefe.

    Duftcharakter: Amber – Holzig – Würzig

    Schlüssel-Inhaltsstoffe:

    * Tonkabohne: Warm, sinnlich, mit Noten von Vanille und Mandel – für Tiefe und Suchtfaktor.
    * Perubalsam: Harzig und balsamisch – mit Vanille- und Gewürznuancen, Amber.

    Kingside ist mein Versuch, die grüne Facette der Pistazie neu zu inszenieren – gourmand, modern, vielschichtig. Ein Duft, der sich sofort entfaltet und dabei subtil überrascht.“

    Duftpyramide

    * KOPF: Kardamomöl, Haselnussblüte, Grapefruitschale
    * HERZ: Pistazieneis, Amber, Rum, Pfingstrosenblätter
    * BASIS: Tonkabohnen-Absolute, Mandelmilch, Siam-Benzoe

    Coffret (100 ml Extrait + 2 Signature-Inhaltsstoffe + Blotter): UVP 360 EUR

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Question de Style UG
    Frau Laurence Balshüsemann-Beilin
    Am Deich 19
    40547 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: + 49 (211) 20 98 48 28
    web ..: http://www.question-de-style.com/
    email : laurence@qds-pr.com

    Mind Games verbindet hohe Parfümeurskunst mit der Faszination strategischen Denkens. Jede Kollektion nimmt Bezug auf Konzepte wie Kontrast, Taktik und Transformation – und wird mit erlesenen Rohstoffen sowie visionären Duftarchitekturen zum olfaktorischen Erlebnis.

