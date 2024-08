Question de Style UG übernimmt Mind Games Fragrances in Ihrem Kundenportfolio

Question de Style freut sich, die Hit-Parfummarke MIND GAMES FRAGRANCE aus Amerika in Ihrem Kundenportfolio ab sofort aufnehmen zu dürfen.

Das Gründerpaar Alex und Mariana Shalbaf ließ sich für diese außergewöhnliche Linie von Extraits de Parfum von der Eleganz und Raffinesse des Schachspiels inspirieren. MIND GAMES verbindet jene komplexe Kunstfertigkeit, die durch die Strategie und Brillanz des Schachs am besten symbolisiert wird, mit der innovativen, hypnotischen Wirkung der Parfumkunst. Diese verfeinerte Duftkollektion bietet eine Auswahl einzigartiger olfaktorischer Signaturen, die von Meisterparfümeuren kreiert wurden und die Bedeutung von Schachzügen widerspiegeln. Unerwartete Inhaltsstoff-Kombinationen transformieren den ersten Eindruck jedes Duftes und machen jeden Akkord zu einem Teil eines bemerkenswerten Gesamtkunstwerks, das so vielschichtig und nuanciert ist, wie die Ideen, die sie inspiriert haben. Sind Sie bereit für den nächsten aufregenden Schachzug mit einer Marke, die den Verstand verführt, die Sinne überwältigt und die Macht des Schicksals in Ihre Hand legt? Entdecken Sie eine Kollektion, in der die Kunstfertigkeit der Meisterparfümerie auf die Präzision eines Schachgroßmeisters trifft.

Die in den USA schon mehrfach ausgezeichnete Marke ist ab Mitte August in Deutschland in ausgewählten führenden Parfümerien und Luxus-Warenhäusern erhältlich. Namen, Konzepte und Aufmachung dieser Nischenparfums sind geprägt von der Eleganz des Schachspiels. Eine komplette Serie von 20 Düften in zwei Kollektionen aufgeteilt, bietet eine Duftgarderobe mit einzigartigen olfaktorischen Signaturen.

Sind Sie bereit für den nächsten aufregenden Schachzug mit einer Marke, die den Verstand verführt, die Sinne überwältigt und die Macht des Schicksals in Ihre Hand legt? Entdecken Sie eine Kollektion, in der die Kunstfertigkeit der Meisterparfümerie auf die Präzision eines Schachgroßmeisters trifft.

MIND GAMES präsentiert zwei Kollektionen mit je 10 Düften im 100 ml Extrait de Parfum Format (empf. VP 270EUR)

Die ARTISAN COLLECTION

Schwere Glasflakons in metallic-weiß oder in schwarz werden verziert von Verschlüssen mit der Form der Schachfiguren König, Dame, Turm, Springer und Läufer – auf den ersten Blick die Hauptprotagonisten des Schachspiels aufgrund ihrer Beweglichkeit und Bedeutung.

Holzig: SCHOLAR’S MATE, AS SULI’S DIAMOND, GARDEZ

Floral: GRAND MASTER, CAISSA, CHECKMATE

Fruchtig: BLOCKADE, J’ADOUBE, CASTLING

Ambriert: DOUBLE ATTACK

Die SOULMATE COLLECTION

Die 10 Düfte dieser Kollektion symbolisieren mit ihren einheitlichen Verschlüssen die Bauernfiguren, die nur für den Laien weniger Wert im Schachspiel haben als die Hauptfiguren. Erfahrene Spieler kennen das berühmte Zitat von F.A. Danican-Philidor, einem französischen Komponisten, der im 18. Jahrhundert als bester Schachspieler der Welt galt: „Die Bauern sind die Seele des Spiels…wie sie eingesetzt werden, entscheidet über das Schicksal…“

Holzig: GAMBIT, VIERI

Floral: SANS VOIR, RUY LOPEZ

Fruchtig: EN PRISE, LIONORA

Ambriert: SISSA, THE FORWARD, FRENCH DEFENSE, QUEENING

https://www.mindgamesfragrance.com/

https://www.question-de-style.org/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Laurence Balshüsemann-Beilin

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0211)-20 98 48 28

web ..: https://www.question-de-style.org

email : laurence@qds-pr.com

MIND GAMES verbindet jene komplexe Kunstfertigkeit, die durch die Strategie und Brillanz des Schachspiels am besten symbolisiert wird, mit der innovativen, hypnotischen Wirkung der Parfumkunst. Diese Extrait de Parfum Kollektion bietet eine Auswahl einzigartiger olfaktorischer Signaturen, die von Meisterparfümeuren kreiert wurden und die Bedeutung von Schachzügen widerspiegeln. Unerwartete Inhaltsstoff-Kombinationen transformieren den ersten Eindruck jedes Duftes und machen jeden Akkord zu einem Teil eines bemerkenswerten Gesamtkunstwerks, das so vielschichtig und nuanciert ist, wie die Ideen, die sie inspiriert haben.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 211 43638012

email : laurence@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uranium Energy Corp kündigt Wiederaufnahme der ISR-Uranproduktion in Wyoming an papa.de – Die größte Väter-Community im deutschsprachigen Raum sucht Partner, Investor oder Sponsor