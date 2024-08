papa.de – Die größte Väter-Community im deutschsprachigen Raum sucht Partner, Investor oder Sponsor

Berlin, 13. August 2024 – Die größte Väter-Community im deutschsprachigen Raum, papa.de, ist auf der Suche nach einem strategischen Partner, Investor oder Sponsor, um die Zukunft der Plattform langfristig zu sichern und weiter auszubauen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 durch Michael Schöttler, Buchautor von zwei Elternratgebern, hat sich papa.de zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für Väter und solche, die es noch werden, entwickelt. Was als semiprofessionelles Privatprojekt begann, ist heute eine Plattform, die monatlich 250.000 Leser erreicht und eine Social Media Reichweite von über 500.000 Views verzeichnet. Besonders hervorzuheben sind die 220.000 Facebook-Fans und die geschlossene FB-Gruppe mit 64.000 aktiven Vätern.

Die Erfolgsgeschichte von papa.de

Michael Schöttler gründete papa.de aus einer persönlichen Leidenschaft heraus, Väter in ihrer Rolle zu unterstützen und ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich austauschen und voneinander lernen können. Mit seinen beiden Elternratgebern hat Schöttler bereits einen wichtigen Beitrag zur Väterliteratur geleistet, doch auch weiterhin gibt es akuten Bedarf an einer interaktiven Ratgeberplattform wie papa.de

„Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Väter sich nicht nur informieren, sondern auch miteinander vernetzen und gegenseitig unterstützen können“, erklärt Schöttler. „Die Resonanz war überwältigend und hat gezeigt, dass es einen großen Bedarf für eine solche Community gibt.“

Die Zielgruppe und Reichweite

Die Zielgruppe von papa.de besteht zu etwa 75 % aus Vätern und zu 25 % aus Müttern, wodurch die Plattform besonders attraktiv für Unternehmen ist, die Produkte und Dienstleistungen für Eltern anbieten. Die Community ist äußerst engagiert, was sich in der hohen Aktivität auf der Website und in den sozialen Medien widerspiegelt. Die geschlossene Facebook-Gruppe mit 64.000 aktiven Vätern ist ein lebendiges Beispiel für den Austausch und die Unterstützung, die papa.de bietet.

Der Bedarf an Investitionen

Um die weiterhin steigenden Anforderungen der Community zu bewältigen und den Betrieb in der aktuellen Größe sicherzustellen, sind Investitionen in Höhe von _mindestens 10.000 Euro monatlich_ notwendig. Diese Mittel werden benötigt, um eine _feste Stelle zu schaffen_ und in verschiedene Bereiche der Plattform zu investieren. Dazu gehören die technische Infrastruktur, Content-Erstellung, Community-Management und Marketing.

„Ohne die Unterstützung eines Partners, Investors oder Sponsors wird es schwierig, das Wachstum von papa.de aufrechtzuerhalten und die Community weiterhin auf dem aktuellen Niveau zu betreuen,“ so Michael Schöttler. „Ich möchte papa.de weiterentwickeln und noch mehr Vätern eine Plattform bieten, auf der sie sich austauschen und Unterstützung finden können.“

Die Vorteile für Partner, Investoren und Sponsoren

Die Partnerschaft mit papa.de bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen und Investoren:

* Zielgerichtete Ansprache: Mit einer klar definierten Zielgruppe von Vätern und Eltern bietet papa.de eine ideale Plattform für Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für Familien anbieten.

* Hohe Reichweite: Die monatlich 250.000 Leser und die Social Media Reichweite von über 500.000 Views bieten eine große Sichtbarkeit und Reichweite und hat noch viel Potenzial sich zu steigern, bei einem professionellem Betrieb von papa.de.

* Engagierte Community: Die hohe Aktivität und das Engagement der Community sorgen für eine starke Bindung und Interaktion mit den Inhalten und Angeboten.

* Markenvertrauen: Eine Partnerschaft mit papa.de kann das Vertrauen in die Marke stärken, da die Plattform als vertrauenswürdige Quelle und Unterstützer der Väter-Community angesehen wird.

Zukunftsvisionen und Pläne

Michael Schöttler hat große Pläne für die Zukunft von papa.de. Neben der kontinuierlichen Verbesserung der Plattform und des Angebots will er neue Funktionen und Inhalte einführen, um den Bedürfnissen der Community noch besser gerecht zu werden. Dazu gehören:

* Erweiterung der Inhalte: Mehr Expertenbeiträge, Interviews und Ratgeberartikel zu verschiedenen Themen, die für Väter relevant sind.

* Interaktive Features: Neue Tools und Funktionen, die den Austausch und die Vernetzung innerhalb der Community fördern.

* Veranstaltungen und Workshops: Online- und Offline-Events, die Väter zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit bieten, voneinander zu lernen und sich weiterzubilden.

Aufruf zur Zusammenarbeit

Interessierte Investoren, Sponsoren oder Partner sind eingeladen, sich direkt an Michael Schöttler unter redaktion@papa.de zu wenden oder den Pressekontakt zu nutzen. Gerne steht er auch für Interviews und weiterführende Gespräche zur Verfügung.

