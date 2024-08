SPICE D’ARNO – der neue Duft von Electimuss leitet neue Kollektion ein

Es ist der erste Duft der Explorer Collection, eine Linie inspiriert von neuen Horizonten, von dem Durst der Römer die Welt zu erkunden.

Mit Spice D’Arno feiert Electimuss London die neuen Horizonte, die die Römer erkundet haben, und die Handelsrouten, die sie etablierten, um Waren und Ideen im gesamten Reich zu verbreiten.

Der neue Duft verbildlicht die belebende Aufregung eines Reisebeginns mit spritzigen Noten, die Zeit entlang duftende Ufer und Gerüche eines florierenden Handelsplatzes.

Spice D’Arno beginnt mit den belebenden Noten von Bergamotte, Zitrone und rosa Pfeffer und ruft die lebhafte Energie eines neuen Abenteuers hervor, das gerade beginnt.

Der Duft fließt sanft in ein raffiniertes Herz über, das vor Thymian und Zistrose strotzt, und wird mit einem beruhigenden und tröstlichen Kleie-Absolue abgemildert.

Im Basisakkord von Spice D’Arno kommt eine Spur von Süße in Form von aufregend harziger Vanille, die warm und einladend ist. Dies wird durch eine reiche ledrige Note verstärkt und unterstützt.

Eine dezente, aber kraftvolle holzige Oud-Facette vervollständigt die Komposition, verleiht ihr Kraft und Gewicht und sorgt dafür, dass der Duft die Reise überdauert.

ELECTIMUSS neue Explorer Collection lässt sich von den reichen Kulturen und Luxusgütern der Zivilisationen inspirieren, die die Römer erkundeten.

Ein Markenzeichen der römischen Gesellschaft war die Liebe zur Erforschung. Sei es, Kontinente und Meere zu überqueren, um neue Handelsrouten zu etablieren, oder sich nach innen durch Philosophie, Musik und intellektuelle Strenge zu vertiefen; die römische Gesellschaft ließ nur wenige Grenzen unberührt.

In dieser Kollektion versinnbildlicht Electimuss London die Aufregung der Entdeckung und das Einfangen neuer Horizonte.

DUFTSÄULE:

WÜRZIGE KOPFNOTE: Rosa Pfeffer (LMR), Bergamotte, Zitrone, Kardamom (LMR), Elemi

FLORALES HERZ: Leder, Kleie absolut (LMR), Zistrose absolut (LMR), Thymian, Schwertlilie, Orangenblume

HOLZIGE BASIS: Oud, Vanille (LMR), Myrrhe, Cashmeran

DUFTFAMILIE: Holzig aromatisch

Erhältlich ab September 2024 in Deutschland, Österreich und in der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

THE EXPLORER COLLECTION 100ML -UVP -EUR235,00

