Vater Meiner – Gedichte zum Abschied vom Vater des Autors

Sebastian Stoner schrieb die Gedichte in „Vater Meiner“, um den Tod seines Vaters zu verarbeiten.

In diesem neuen Buch erhalten die Leser nachdenkliche Gedichte zum Tod des Vaters des Autors. Wenn der Autor an seinen Vater denkt, dann wird sein Herz ganz weit und still. Es fühlt sich in seiner Seele so an, als ob rauschend kaltes Wasser über felsigen Untergrund fließt. Er bezeichnet seinen Vater in einem Gedicht als den Goldfisch seiner Seele, der ganz tief unten zu finden ist. In den verschiedenen Gedichten blickt er auf vergangene Momente aus dem Leben mit seinem Vater zurück, aber macht sich auch Gedanken über eine Welt und eine Zukunft ohne die Anwesenheit des Vaters, der auf sein Leben eine solch wichtige Wirkung hatte.

Es geht in den Gedichten in der Sammlung „Vater Meiner“ von Sebastian Stoner um den Tod, um Religion, aber auch um Dinge wie die Hoffnung und um das Lächeln der ansonsten so unfreundlichen Nachbarn. Der Autor wurde im März 1969 in Baden, Österreich geboren. Diese Gedichtesammlung ist sein zweites Werk nach „30 Jahre auf dem falschen Dampfer – Aufbruch ins eigene Selbst“ (ein autobiografisches Buch, in dem er die Suche nach seinem eigenen Selbst beschreibt).

„Vater Meiner" von Sebastian Stoner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38341-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

