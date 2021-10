Einfach mal drauf los malen – Ein Ermutigungsbuch für alle Malinteressierten

Petra Schmiedeckes „Einfach mal drauf los malen“ ist ein lohnendes Leseerlebnis für jeden, der malt oder nun damit durchstarten möchte.

Jeder Malende möchte während des Malvorgangs eine gewisse Leichtigkeit erleben. Doch so mancher fragt sich, ob das überhaupt möglich ist. Und wenn ja, wie? Die Künstlerin Petra Schmiedecke lässt die Leser in ihrem Buch an ihren eigenen Malerlebnissen teilhaben. Sie erzählt von ihren eigenen Erfahrungen und welche Hindernisse sie zu meistern hatte. In diesem Buch erfahren die Leser, dass ihr Denken, Sehen und Fühlen die Malerei steuert. Die Autorin erklärt, warum sich viele Maler oft blockiert fühlen und welche Möglichkeiten sie haben, sich aus scheinbar ausweglosen Malsituationen zu befreien. Die Autorin erläutert mit stimmigen Bildvergleichen, wie das menschliche Gehirn funktioniert und die Sinne angeregt werden. Sie beschreibt wie die Sensibilität stimuliert wird und wie Maler diese für ihr künstlerisches Schaffen nutzen können.

Zahlreiche praktische Tipps helfen den Lesern in „Einfach mal drauf los malen“ von Petra Schmiedecke damit, ihren Malprozess ins Laufen zu bringen, und den sogenannten Flow genießen zu können. Sie erfahren, wie projektbezogenes Malen funktioniert und lernen zudem mehr über die Schwierigkeiten rund um das Thema des Ausstellens eigener Werke. Dieses Buch nimmt in seiner Intensität jeden Malinteressierten mit auf eine persönliche Kennenlernreise zu seinen eigenen kreativen Fähigkeiten. Es macht in seiner erfrischend formulierten Art immer wieder Mut, sich selbst auszuprobieren.

„Einfach mal drauf los malen“ von Petra Schmiedecke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37302-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Himmel erst ist mein Limit – Ein autobiografischer Roman nach einer wahren Geschichte Vater Meiner – Gedichte zum Abschied vom Vater des Autors