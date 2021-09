Ein paar gehen immer drauf – Sechs sati(e)rische Geschichten

Kathrin Bringold zeigt Tiere in „Ein paar gehen immer drauf“ von einer ganz anderen Seite.

Viele Menschen lieben Tiere. Aber, wenn man einmal genauer über sie nachdenkt, dann stellt man sich auch die ein oder andere Frage, wie z.B.: Haben Katzen ein Gewissen? Macht ihnen das Herunterschubsen von Gegenständen Spaß? Aber auch: Wie viel Alkohol verträgt ein Pferd? Und was passiert, wenn eine Kolonie neugieriger Antarktis-Pinguine Besuch von Menschen bekommt? Was machen Maulwürfe in ihrer Freizeit? Wie weit gehen Gartenschnecken für ihren Traum? Und was ist eigentlich aus Bruno und Knut geworden? Wer sich die ein oder andere dieser Fragen selbst einmal gestellt hat, oder bisher noch nicht wusste, dass ihn die Antworten interessieren, der wird dieses Buch verschlingen.

Die Sechs schrägen Geschichten in dem kurzweiligen Buch „Ein paar gehen immer drauf“ von Kathrin Bringold zeigen Tiere zur Unterhaltung der Leser von einer ganz neuen Seite. Die Geschichten machen den Lesern jedoch auch klar, dass auch die Tiere ihre Probleme haben. Es sind Geschichten, bei denen einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Jede einzelne Geschichte ist unterhaltsam, hintergründig, aber auch ein wenig politisch unkorrekt. Die Sammlung ist empfehlenswert für alle, die Tiergeschichten lieben, aber auch gerne mal ein wenig Satire lesen.

„Ein paar gehen immer drauf" von Kathrin Bringold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34218-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

