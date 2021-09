GEWALT – Persönliche Erlebnisse und fiktive Gespräche

Bernd Müller-Kaller erlaubt den Lesern in „GEWALT“ Einblicke in Haftschicksale.

Ausgesucht harte Schicksale geben den Lesern in diesem neuen Buch einen besonders starken Eindruck aus typischen Perioden kommunistischer Haft. Das totale Ausgeliefertsein unter der Macht der Geheimdienste „TSCHEKA“ und MFS („Stasi“) wird durch die fiktiven Gespräche mit Freunden offengelegt. Bisher meist unbekannte erstaunliche Hintergründe treten zu Tage. Persönliche Erlebnisse des Autors aus sechsjähriger Gefangenschaft (er war in den Jahren 1983-89 in der Sonderhaftanstalt des MfS Bautzen II inhaftiert) sind eingebunden. In diesen Zusammenhängen ist das Buch einzigartig und gibt den Lesern Einblicke in eine Welt, die sie so eventuell nie kennen gelernt hätten. Die Orte der Gewalt, die in diesem Buch beschrieben werden, sind heute weitgehend ausgelöscht. Doch die Erinnerungen der Zeitzeugen sind authentisch und unauslöschbar.

Der Inhalt des Buchs „GEWALT“ von Bernd Müller-Kaller ist nichts für schwache Nerven, denn die Umstände, mit denen sich die Inhaftierten teils herum schlagen mussten, werden von den beliebten Gefängnis-TV-Serien auf jeden Fall nicht in den Schatten gestellt. Der Unterschied: die Geschichten in diesem bewegenden und teils schockierenden Erzählband sind echten Menschen widerfahren. Das Buch ist eine interessante Lektüre, welche die Augen der Leser öffnen wird, falls sie bisher noch nie etwas von TSCHEKA gehört haben.

„GEWALT" von Bernd Müller-Kaller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33871-5 zu bestellen.

