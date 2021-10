Der Himmel erst ist mein Limit – Ein autobiografischer Roman nach einer wahren Geschichte

TUEN MAGO erzählt in „Der Himmel erst ist mein Limit“ ehrlich, schonungslos und authentisch aus seinem Leben.

Der Autor dieser romanhaften Autobiografie ist kein Promi, kein berühmter Mensch und hat bisher in seinen Augen ein recht normales Leben gelebt, doch es geschahen darin einige Dinge, die erzählenswert sind. In diesem Buch berichtet er aus seinem Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Die Erzählung beginnt mit der komplizierten Geburt und wird im Laufe der Jahre immer intensiver. Die Geschichte dieses Lebens fühlt sich an wie eine Achterbahnfahrt. Freude und Leid liegen dicht beieinander, die Übergänge sind fließend, manchmal kaum wahrnehmbar. Eine Liebesgeschichte zwischen West und Ost direkt nach dem Mauerfall veränderte sein Leben in jeder Hinsicht. Es passieren so viele Dinge in diesem Leben, dass die Leser sich hin und wieder wundern werden, ob der Autor das wirklich alles erlebt hat.

Die spannende Autobiografie „Der Himmel erst ist mein Limit“ ist das erste Buch von TUEN MAGO. Der Autor wurde 1968 geboren und wuchs in einem kleinen Dorf nähe der niederländischen Grenze auf. Sein früher Kindheitstraum war es Fußballprofi zu werden. Wie das Schicksal es wollte, sollte es anders kommen. Er absolvierte mehrere Ausbildungen und mehrere Studien, welche seinen Lebenslauf lesenswert machen. Er hatte bis dato einige interessante und abenteuerliche Jobs und war direkt nach der „Wende-Mauerfall“ am „Aufbau-Ost“ beteiligt, dies sollte sein Leben für immer verändern.

„Der Himmel erst ist mein Limit" von TUEN MAGO ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37425-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

