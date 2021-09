Die Wahrheit aus meiner Sicht – Eine wahre Fluchtgeschichte

Moutasm Alyounes will mit „Die Wahrheit aus meiner Sicht“ mehr Verständnis für die Situation von Flüchtlingen schaffen.

In diesem Buch erzählt der Autor seine Geschichte – eine Geschichte von Heimatliebe, Krieg, Flucht und Überleben – beispielhaft für viele Menschen aus Syrien, für die in Westeuropa ein neues Leben in Frieden und Freiheit begann. Als der Krieg in Syrien ausbrach, war der Autor gerade mal 15 Jahre alt und stand kurz vor dem mittleren Schulabschluss. Danach wollte er sein Abitur machen und studieren. Es war sein Traum, doch der Krieg veränderte natürlich alles und verwandelte seinen Traum in einen Albtraum. Seit 2015 lebt er nun in Deutschland – 2021 wird er sich endlich den Traum vom Abitur erfüllen. Das Leben in Deutschland war am Anfang für ihn schwer, denn er vermisst seine Heimat und seine Familie. Er musste die Sprache lernen und das „System Deutschland“ verstehen.

In seinem autobiografischen Buch „Die Wahrheit aus meiner Sicht“ berichtet Moutasm Alyounes sowohl von der Hilfsbereitschaft, die er erfahren hat, aber auch von Rassismus und „Schubladendenken“, besonders bei manchen Medien. Deshalb hat er zusammen mit Freunden die Medien-Organisation Solidarität TV gegründet, um den Phänomenen Alltagsrassismus und Parallelgesellschaften etwas Konstruktives entgegenzusetzen, denn wenn Medien die Menschen trennen können, dann können sie sie in den Augen des Autors auch wieder zusammenbringen. Es ist seine Hoffnung, dass am Ende alles gut sein wird, aber es ist im auch bewusst, dass nichts von alleine gut wird und die Menschen es gemeinsam gut machen müssen. Sein Buch soll dazu einen Beitrag leisten.

„Die Wahrheit aus meiner Sicht" von Moutasm Alyounes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26931-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

