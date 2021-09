Auf den Spuren Johannes Keplers – Zu seinem 450. Geburtstag – Buch zur Wissenschaftsgeschichte

Erich Meyer gibt den Lesern in „Auf den Spuren Johannes Keplers – Zu seinem 450. Geburtstag“ einen sehr guten Überblick über das Leben und Wirken von Johannes Kepler.

Vor 450 Jahren wurde Johannes Kepler geboren. Dieses neue Buch informiert die Leser über sein Leben, seine Wirkungsorte, die Kontakte mit seiner Scientific Community, die Aufstellung der Gesetze der Planetenbewegung und seine vielen weiteren Leistungen auf dem Gebiet der Mathematik, der Optik, der Konstruktion des astronomischen Fernrohrs. Bis heute hat Kepler damit eine große Bedeutung — nicht zuletzt weist darauf das „Kepler“ Weltraumteleskop hin, mit dem man erfolgreich nach Exoplaneten gesucht hat. Auf der Spurensuche nach den bisher unbekannten Wohnhäusern von Johannes Kepler während seines 14-jährigen Aufenthalts in Linz stieß der Autor auf bisher unbekannte Details aus dem Alltag und dem Wirken des großen Universalgelehrten. Die Leser begeben sich in diesem Buch auf eine Zeitreise und tauchen anhand vieler Zitate und Ausschnitte aus Originaldokumenten und Briefen in Keplers Lebens- und Gedankenwelt ein.

Dabei erhalten sie in „Auf den Spuren Johannes Keplers – Zu seinem 450. Geburtstag“ von Erich Meyer auch viele interessante Informationen über sein Familienleben und seine Freunde und Bekannten, von denen viele aus seiner Heimat Württemberg stammten. Zahlreiche epochale Errungenschaften und Erkenntnisse, die Johannes Kepler trotz schwieriger äußerer Umstände und ständiger Geldsorgen nicht nur auf dem Gebiet der Astronomie, sondern auch in anderen Wissensbereichen gelangen, haben auch für die heutige Zeit noch Gültigkeit. Das Buch ist eine wunderbare Lektüre für alle Menschen mit einem Interesse an Kepler und der Wissenschaftsgeschichte.

