Vom Widder, Küchendach und Kabelbindern – Eine Reise durch den literarischen Nonsens

Thomas Weiss bringt die Leser mit dem Nonsens in „Vom Widder, Küchendach und Kabelbindern“ zum Schmunzeln, Nachdenken und Kichern.

Auf so manche Fragen hätte man gerne Antworten – wenn einem die Frage erst einmal in den Kopf kommt. So geht es hier um Fragen wie: Was hat der Eierschalensollbruchstellenverursacher und das „Tischfußballtrainingsset für Goldfische“, mit welchem Goldfische im heimischen Aquarium Kicker spielen können, mit Donald Trump zu tun? Warum steckten die Sowjets Juri Gargarin, kurz bevor sie ihn am 12. April 1961 in seiner Raumkapsel „Wostok“ in die unendlichen Weiten des Weltalls schossen, eine Makarow – Pistole in seinen Raumanzug? Weshalb erfindet jemand einen Bananenschneider, der Bananen in DIN-genormte gleichgroße essbare Stücke schneidet? Wieso gaukeln die Lemminge der Menschheit weiterhin einen suizidalen Massenselbstmord vor, wenn dies in einer 16 Jahre lang anhaltenden Dauerstudie widerlegt wurde? Warum designte Rob Janoff im Jahr 1977 einen angebissenen, runzligen alten Apfel für den „global Player“ der Tech Industrie, wenn es eine verfaulte, angebissene Ananas auch getan hätte?

Wer sich erhofft, dass er in dem kurzweiligen Buch „Vom Widder, Küchendach und Kabelbindern“ von Thomas Weiss wirklich gute Antworten auf die genannten Fragen zu finden, wird leider enttäuscht (aber dafür bestens unterhalten und so manches mal zum Lachen gebracht). Der literarische Nonsens dieses Buches taugt in den Worten des Autors nicht viel mehr als die in mehrere Sprachen übersetzte einunddreißigseitige Bedienungsanleitung über die Befestigung von Fußmatten im Fahrgastinnenraum aus dem Jahr 2014 eines Stuttgarter Automobillobbyisten.

„Vom Widder, Küchendach und Kabelbindern" von Thomas Weiss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18579-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

