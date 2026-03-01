Die neuesten Trends bei der Goldnachfrage

Im zweiten Quartal blieb die Goldnachfrage insgesamt (einschließlich OTC-Handel) stabil.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Gold Group Inc. und Amex Gold Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 03.08.2026, 16:15 Uhr Zürich/Berlin

Im ersten Halbjahr 2026 ist die gesamte Goldnachfrage leicht gestiegen, nämlich um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2.522 Tonnen Gold. Das letzte Quartal 2025 und das erste Quartal 2026 waren geprägt von starken Goldkäufen im Bereich Münzen und Barren. Das stabile zweite Quartal 2026 zeigt, dass sich das Kaufverhalten wieder auf sein typisches Niveau bewegt hat. Die Zentralbanken haben im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal wieder deutlich mehr Gold gekauft und befinden sich damit wieder auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre.

Sogar im Technologiesektor stieg der Goldverbrauch, der zwar seitens KI schwächelte, aber durch den Bedarf aus der Unterhaltungselektronik ausgeglichen wurde. Und so lag der LBMA-Goldpreis im zweiten Quartal durchschnittlich bei 4.506,29 US-Dollar je Feinunze. Dies waren 37 Prozent mehr als der Durchschnittspreis im zweiten Quartal 2025. Was allerdings nun stark gesunken ist, das ist die Schmucknachfrage. Die Ausgaben sind jedoch aufgrund des im Jahresvergleich höheren Goldpreises angestiegen. Goldschmuck ist also immer noch wichtig für die Verbraucher.

Die Gold-ETFs mussten im zweiten Quartal 2026 Abflüsse hinnehmen. Für die nächste Zeit geht das World Gold Council davon aus, dass in erster Linie Investitionen in den Goldmarkt den Preis stützen werden. Ergänzt werden diese durch Käufe aus Asien, den außerbörslichen Handel (OTC) und durch die Käufe der Notenbanken. Inflationssorgen, geopolitische Unsicherheiten sollten zudem den Preis des Edelmetalls stützen. Die Sensibilität der westlichen Gold-ETFs gegenüber dem US-Dollar und bezüglich der Erwartungen in die Geldpolitik wird wohl bestehen bleiben.

Amex Gold Mining (zuvor Amex Exploration) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ – zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie. Die Erzaufbereitung soll in 2027 starten. Eine Großprobenanlage wird gerade vorangetrieben und die Untertageerschießung ist im Gange.

Osisko Gold Group (vormals Osisko Development) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent, vollständig genehmigt). Es liegt im historischen Cariboo Mining District im Zentrum von British Columbia und zählt zu den besten Landpaketen in Kanada. Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 beginnen. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm. Die aktuellen sehr guten Bohrergebnisse sprechen für das Vorhandensein des erhofften Ressourcenwachstums. Ziel des Unternehmens ist es ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Amex Gold Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-exploration-inc/ -) und Osisko Gold Group (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Amex Gold Mining, Osisko Gold Group,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2026?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=GOLDHUB%3A+Your+Weekly+Gold+Market+Round-up%2C+July+31%2C+2026;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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