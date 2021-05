Die optimale Strategie für den Immobilienverkauf

Passgenaue Leistungen für Eigentümer

Immobilienwert, Vermarktung und Hausbesichtigungen – Der Immobilienverkauf ist eine komplexe Aufgabe. Rückert Immobilien aus Wiesbaden bietet Immobilieneigentümern eine verlässliche Strategie für einen zeitnahen Verkauf zu einem marktgerechten Preis.

„Für den erfolgreichen Immobilienverkauf setzen wir auf unsere 25-jährige Erfahrung in Kombination mit Innovation“, erklärt der Immobilienexperte Sascha Rückert. „Mit der richtigen Vorgehensweise und umfassende Leistungen sorgen wir für einen schnellen und zuverlässigen Ablauf.“

Zu Beginn des Verkaufsprozesses steht die Frage nach dem Angebotspreis. Um diesen zu bestimmen, rät der Immobilienmakler Sascha Rückert zu einer Wertermittlung durch einen Spezialisten. Denn dieser kennt den örtlichen Immobilienmarkt, kann Vor- und Nachteile einer Immobilie herausarbeiten und einen passenden Preis festlegen. Ein realistischer Preis ist maßgeblich für einen schnellen Verkauf, damit Interessierte nicht von einem zu hohen Preis abgeschreckt werden und der Verkäufer nicht mit einem zu niedrigen Preis bares Geld verschenkt.

Um die richtige Zielgruppe anzusprechen, ist eine ausgefeilte Vermarktungsstrategie wichtig. In einem Exposé werden alle relevanten Informationen und hochwertige Fotoaufnahmen ansprechend aufbereitet. Über Anzeigen in verschiedenen Online- und Offline-Kanälen wir der Hausverkauf bekannt gemacht. Innovative 360°-Aufnahmen schaffen bereits einen guten Überblick.

Damit sich die Kaufinteressenten ein detailliertes Bild machen können, ob die Immobilie wirklich für sie in Frage kommt, bietet Rückert Immobilien unterschiedliche Formen der Besichtigung an. Bei einer virtuellen Rundtour kann das Interesse geprüft werden. Bei einem Vor-Ort-Termin kann dann für eine enge Auswahl von geprüften Interessenten die Entscheidung fallen, an wen die Immobilie verkauft wird.

„Wir möchten Immobilienverkäufern mit unserem Service einen echten Mehrwert bieten und diese zufrieden machen. Das spornt uns jeden Tag aufs Neue an“, so Sascha Rückert abschließend.

Mehr zum Thema Wohnung verkaufen Wiesbaden oder Hausverkauf Wiesbaden finden Interessierte auf https://www.rueckert-immobilien.de.

Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von „Hobbymaklern“, aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.

