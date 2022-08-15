Die „Original Kultshow“ mit Mike Dee gastiert in Hollenbek

35 Jahre tolle Show

Seit 1990 erfreut Kult-Moderator Mike Dee die Besucher mit seiner „Original Kultshow“ in Norddeutschland von Sylt bis ins Ammerland.

Nun gibt es in einer neuen Spielstätte und zwar im Ort Hollenbek bei Mölln in Schleswig-Holstein eine Premiere dieser beliebten Showreihe. Dieses Mal unter dem speziellen Motto: „Der große Schlager- und Oldieabend“ !

Am Samstag, den 11. Oktober 2025 ist es soweit: „Mike Dee präsentiert 3 hervorragende Künstler dort zum ersten Mal in „Hollenbek`s Countryside“, Dorfstraße 21 in 23883 Hollenbek.

Das Restaurant wird vom Inhaber Timo Steffen betrieben und ist ein absoluter Geheimtipp, denn die vorzügliche Küche wird sehr geschätzt und ist weit über die Ortsgrenze bekannt.

Hautnah und live treten dort folgende Interpreten vors Mikrofon:

Nina la Vida, diese bezaubernde Sängerin ist im Schlager zu Hause und präsentiert die Hits der 50er Jahre bis in die heutige Zeit. Sie hat aber auch eigene Titel im Gepäck, die die Discofox-Liebhaber nicht lange warten lassen das Tanzbein zu schwingen.

Marco Riccardo ist ein echter „Hamburger Jung“. Mit seinem Temperament und angesagten Pop-Schlagern holt er das Publikum schnell von ihren Sitzen und bringt Party-Stimmung in jede „Bude“.

Die dritte im Bunde ist die sympathische Allround-Sängerin Silvia Swart aus den Niederlanden. Die Künstlerin singt mit viel Gefühl eigene Titel in ihrer Landessprache, internationale Hits sowie auch deutsche Lieder. Die unverwechselbare Stimme von Silvia Swart kommt beim Publikum stets gut an.

Wie man Mike Dee kennt, wird es vielleicht auch an diesem Abend einen Überraschungsgast geben. In der Pause gibt es für Jung & Alt flotte Tanzmusik vom Plattenteller. Aufgrund der großen Nachfrage ist eine rechtzeitige Kartenreservierung erforderlich. Eintrittskarten können über den Veranstalter Wolfgang Piontek vom Sendestudio Lübeck per E-Mail an: SendestudioLuebeck@gmx.de reserviert werden.

Vor Ort sind die Karten direkt in „Hollenbek`s Countryside“ erhältlich sowie unter deren Telefonnummer 04545 / 21 69 899 zu reservieren. Karten kosten 20,- Euro inkl. einer Verlosung. Einlass zur Show ist ab 16:00 Uhr Beginn ist ca. 18:00 Uhr

Infos unter: www.mike-dee.de

www.hollenbeks-countryside.de

www.irw-sendestudio-luebeck.de.tl

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tanz den Beat – der neue flotte Schlager von Feller & Feller Rael nimmt an weltweiter Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima teil