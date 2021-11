Die phantasievollste Weihnachtsgeschenkidee aller Zeiten – Kurzurlaubs-Geschenkboxen von urlaubsbox.com

Unvergessliche Reiserrlebnisse sind das cleverste Weihnachtsgeschenk – noch nie war das Verschenken von attraktiven Kurzurlauben in formschönen Erlebnis-Geschenkboxen leichter.

Mit jeder Erlebnis-Geschenk-Box von www.urlaubsbox.com und www.invent-europe.com werden wunderschöne Kurzurlaube in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Belgien, den Niederlanden, Liechtenstein, Luxemburg, Frankreich und Südtirol möglich.

Das engagierte Hotelservice Team von urlaubsbox.com und invent-europe.com hat ab sofort die feinsten Hotel-Unterkünfte in Mitteleuropa im Programm. Egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – unkomplizierte Gutschein-Reisen ohne fixen Reisetermin und mit eigener Anreise liegen derzeit voll im Trend.

Für jeden Geschmack ist genau das richtige Hotel mit dabei. Die Themen Romanitk-Urlaub, Wellness-Kurzurlaub, Aktivurlaub, Genuss-Kurzreisen, Städtetrips, Familien-Reisen, MTB-Freizeitwochenenden und Wander-Wochenenden etc. werden allesamt durch die vielseitige Hotelwelt von www.urlaubsbox.com und www.invent-europe.com abgedeckt.

Alle Hotel-Unterkünfte werden sorgfältig ausgewählt und entsprechend geprüft. Somit stehen erholsamen und gleichermaßen belebenden Kurzurlauben in den begehrtesten Urlaubs- und Ferienregionen Mitteleuropas nichts mehr im Wege. Wer sich selbst und/oder geliebten ein ganz besonders einfallsreiches Erlebnis-Geschenk in einer formschönen Box machen möchte, der ist bei der Urlaubsbox goldrichtig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Invent Marketing & Tourismus GmbH.

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 732 651818-65

fax ..: +43 732 651595

web ..: https://www.urlaubsbox.com/

email : info@urlaubsbox.com

Kurzurlaub als Geschenkgutschein per eMail oder in der Geschenkbox bestellen. Die Beschenkten wählen ihr Wunschhotel selbst aus der jeweiligen Wellness-Geschenkbox! Nur geprüfte Hotels. Zertifizierter Onlineshop. Geld-zurück-Garantie. Schneller Versand. – ww.urlaubsbox.com und www.invent-europe.com haben für jeden feierlichen Anlass (Weihnachten, Ostern, Hochzeit, Geburtstag) die richtige Gutschein-Reise in einer formschönen Erlebnis-Geschenk-Box zum Verschenken parat. Das Verschenken von erlebnisreichen und unvergesslichen Kurzurlaube war noch niemals leichter als heute.

INVENT Marketing & Tourismus GmbH

INVENT – Begeistern. Belohnen. Binden.

Verkaufsförderung, Mitarbeitermotivation & Kundenbindung mithilfe von exklusiven Gutschein-Reisen!

INVENT steht als Incentive Reise-Spezialist für die emotionale Aktivierung von Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern.

INVENT Hotelschecks & Erlebnisschecks sind vielfältig einsetzbare Motivationsinstrumente mit nachhaltiger Wirkung.

