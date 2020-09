„Elise Pflaume-Zimt“: Schmidt präsentiert den fruchtigsten Lebkuchen aller Zeiten

„Lebkuchen des Jahres“ 2020

Das ist der wohl fruchtigste Lebkuchen aller Zeiten: Mit dem „Elise Pflaume-Zimt“ präsentiert Schmidt einen außergewöhnlichen „Lebkuchen des Jahres“ 2020. Mit 29 Prozent Nuss- und 21 Prozent Pflaumenanteil sowie einer Extraportion feinem Zimt ist dem Nürnberger Traditionsunternehmen eine besonders saftige Weihnachtsspezialität gelungen.

„Unsere Produktentwickler haben monatelang in der Versuchsbackstube getüftelt, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden waren“, freut sich Schmidt-Geschäftsführer Dr. Jürgen Brandstetter. Außer Hasel- und Walnüssen sowie Mandeln und eben dem hochwertigem Pflaumenpüree enthält die neue „Elise Pflaume-Zimt“ nur 3 Prozent Weizenmehl, dafür aber besonders viel dunkle Kuvertüre mit einem Kakaoanteil von 70 Prozent – und ausschließlich aus mit dem Fair-Trade-Siegel zertifiziertem Anbau. „Uns war es wichtig, gerade in diesem für uns alle so herausfordernden Jahr besondere Genussmomente zu schaffen. Unser diesjähriger Lebkuchen des Jahres ist daher ein echtes Geschmackserlebnis, das es so noch nicht gab“, so Brandstetter.

Wie alle Schmidt-Produkte ist auch die „Elise Pflaume-Zimt“ nur im hauseigenen Online-Shop unter www.lebkuchen-schmidt.com oder per Katalogbestellung sowie in den fünf ganzjährig geöffneten Filialen in Nürnberg (2), München, Frankfurt und Stuttgart erhältlich – und später dann auch in den rund 150 Saisongeschäften, die in der Vorweihnachtszeit bundesweit betrieben werden. Die 275-Gramm-Packung kostet 7,10 Euro.

Lebkuchen-Schmidt, gegründet 1927, ist der älteste und größte Lebkuchen-Versandhändler der Welt. In der Hauptsaison arbeiten rund 850 Mitarbeiter am Standort in Nürnberg für das Unternehmen. Mit dem „Lebkuchen des Jahres“ bringt Schmidt jedes Jahr eine besondere Spezialität auf den Markt, die nur für eine begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht verfügbar ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com

email : Andreas-Hock@Lebkuchen-Schmidt.com

.

Pressekontakt:

Lebkuchen Schmidt GmbH & Co KG

Herr Andreas Hock

Zollhausstraße 30

90469 Nürnberg

fon ..: 0911/89 66 268

web ..: https://www.lebkuchen-schmidt.com

email : Andreas-Hock@Lebkuchen-Schmidt.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Bewerber-Interviews treffsicher führen – S&P Online Schulung