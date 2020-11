Die Plattform AskTraders.com hilft Börsen-Neulingen dabei, mit dem Trading Geld zu verdienen

AskTraders daher der Anlaufpunkt, um als Einsteiger mit dem Forex und CFD Trading zu beginnen und um sein Wissen zu vergrößern

Heutzutage ist es kinderleicht, ein Handelskonto bei einem Forex oder CFD Broker zu eröffnen. Deutlich schwieriger ist es hingegen, beim Handel mit Aktien, Aktienindices und Währungen auch langfristig erfolgreich zu sein.

Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2010 AskTraders gegründet. So war es von Anfang an unser Ziel, die Menschen beim Erlernen des Tradings zu unterstützen. Unser Name ist dabei Programm: Bei uns handelt es sich um erfahrene Trader, die bereits seit vielen Jahren an den Finanzmärkten tätig sind. Wir beantworten Fragen rund um das Trading und geben Privatanlegern Tipps, wie sie ihre Performance an den Finanzmärkten verbessern können.

AskTraders ist mittlerweile in acht Sprachen verfügbar. Dazu zählen neben Englisch und Spanisch auch Deutsch.

Zu unserem Experten-Team gehören insbesondere Richard Cox, Steve Miley und Christian Habeck. Der Trader Richard Cox ist bereits seit über 20 Jahren erfolgreich an den Finanzmärkten tätig. Er schreibt nicht nur für AskTraders, vielmehr werden seine Artikel auch bei CNBC, NASDAQ und Economy Watch veröffentlicht.

Auch unser Experte Steve Miley ist schon seit über drei Jahrzehnten an der Börse tätig. Er interessiert sich besonders für die technische Analyse und ist Gründer, Direktor sowie Primäranalyst bei The Market Chartist. Außerdem ist Steve Miley Akademischer Dekan der London School of Wealth Management.

In Deutschland wird unser AskTraders Experten-Team von Christian Habeck geleitet. Auch er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten und handelt nach wie vor aktiv an der Börse. Seine Leidenschaft hat er vor neun Jahren zum Nebenberuf gemacht. Zu seiner Arbeit bei AskTraders sagt Christian Habeck Folgendes: „An der Börse ist man als Privatanleger oft als Einzelkämpfer unterwegs. Gerade Anfänger wissen daher häufig nicht, wie sie mit dem Börsenhandel am besten beginnen sollen. Es macht mir dabei nach wie vor großen Spaß, angehende Trader auf ihrem Weg zum erfolgreichen Börsenhändler zu unterstützen.“

AskTraders bietet dabei ein breites Spektrum an hilfreichen Schulungsmaterialien. Ein gutes Beispiel sind unsere zahlreichen Trading Ratgeber und Leitfäden. Diese richten sich dabei sowohl an absolute Anfänger, als auch an Trader, die bereits erste Erfahrungen an den Finanzmärkten gesammelt haben. So erklären wir beispielsweise in unserem „Leitfaden für Anfänger zum CFD-Handel“ haargenau, welche Schritte notwendig sind, um mit dem Trading beginnen zu können. Für bereits erfahrenere Händler haben wir aber zum Beispiel auch Artikel wie „Ichimoku Kinko Hyo: 2 Strategien für das CFD Trading“ im Angebot.

Wir legen dabei besonderen Wert darauf, dass wir nicht nur „graue Theorie“ vermitteln. Denn gerade an der Börse ist es wichtig, dass man sein Wissen auch in der Praxis anwenden kann. Aus diesem Grund enthalten unsere Ratgeber immer konkrete Beispiele aus dem Trading Alltag.

Ganz wichtig ist bei uns auch das Trader Forum. Dort hat jeder die Möglichkeit, Fragen zum Thema Börse und Trading zu stellen. Sowohl unser Team, als auch andere Nutzer, versuchen die aufgeworfenen Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Auch dieser Service ist für die Besucher der AskTraders Website selbstverständlich kostenlos.

Wie man sieht, ist man daher als Trader dank AskTraders nicht auf sich alleine gestellt. Vielmehr kann man von der jahrelangen Erfahrung unserer Experten und der anderen Trader profitieren. Auch dieser Punkt ist Christian Habeck sehr wichtig: „Ich möchte, dass unsere Leser in die Lage versetzt werden, selbst profitable Strategien zu traden und nicht nur einfach fremde Signale nachhandeln.“

Überhaupt bieten wir auf unserer Website auch eine Übersicht mit zahlreichen lukrativen Strategien, die man für das Trading nutzen kann. Wir gehen dabei ebenfalls auf wichtige Themen wie die technische Analyse und das Money Management ein. Hilfreich ist zum Beispiel auch unser umfangreiches Glossar, in welchem wir Börsen-Begriffe wie Pip, CRV, Hebel und Take Profit anschaulich erklären. Auch dort dürfen natürlich zahlreiche Praxis-Beispiele nicht fehlen.

Viele Trader schätzen erfahrungsgemäß auch unseren News-Bereich: Denn dort besprechen und analysieren unsere Experten die wichtigsten Finanz-Nachrichten, welche die Kurse bewegen.

Wer bisher noch über keinen Broker für das Trading verfügt, wird auf AskTraders.com ebenfalls fündig: So bieten wir zahlreiche Broker Vergleiche, die wir in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Auf diese Weise findet man im Handumdrehen den passenden Anbieter für sich.

Insgesamt ist AskTraders daher der ideale Anlaufpunkt, um als Einsteiger mit dem Forex und CFD Trading zu beginnen und um sein Wissen zu vergrößern.

Weitere Informationen unter https://www.asktraders.com/de/

